法德分歧下称续推先进坦克研发

法国/德国/研发未来坦克

德国和法国国防部长周一确认，他们决心推进正在艰难崛起的法德未来坦克项目（MGCS）。新一代坦克计划始于2017年，因计划分工分歧而停于图纸阶段。

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据法国国防部长Sébastien Lecornu今天在柏林称，"我们想这样做。我们这样做不仅仅是出于工业发展原因。我们还需要确定这一军事装备领域的未来"。

法国国防部长与德国国防部长Boris Pistorius举行联合新闻发布会。据该部长称，该项目预计将于2035年至2040年完成。

德国防长皮斯托瑞斯说："我已经提出要去法国调研，从现在到那时，我们将在征求武装部队的意见后起草一份基本文件。皮斯托瑞斯说：这份文件必须确定武装部队对这种坦克的具体期望，这种坦克不会是德国和法国的豹式或勒克莱尔式主战坦克的改进型。

据法国防长Lecornu强调，该装甲车必须利用人工智能、机动性和有"搭载无人机或机器人"能力方面的新技术。他还说："有两种方法可以做到这一点：要么你问制造商他们能做什么，要么你能够告诉你的两个国家的陆军'明天的陆战战场是什么样的'。

据他解释说："显然，你必须采纳乌克兰战争中的反馈意见，然后再回到制造商那里，告诉他们你需要什么。这可能听起来没什么，但这将是法德合作成功的关键之一。"

据法新社说，与未来的欧洲SCAF飞机一样，MGCS（主地面作战系统）项目于2017年启动，本不应该带来任何难以克服的问题，因为该项目将委托给由法国Nexter公司和德国克劳斯-马菲-韦格曼公司[KMW]组建的KNDS合资企业。但另一家德国国防巨头莱茵金属公司（Rheinmetall）后来也加入了该项目，并由德国负责管理。工业家们至今未能就任务分工达成一致，尤其是在未来坦克的武器装备方面。

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