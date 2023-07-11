导弹射程超过250公里：乌克兰战争要翻新页

法国/乌克兰/SCALP导弹

法国今天宣布向乌克兰提供射程更远的先进导弹，这是继英国之后，北约国家再次向乌克兰提供射程超过目前不成文规定的250公里远限制的导弹。法国导弹没有给予射程的细节信息。而且马克龙今天宣布导弹事宜时，法国导弹已经运抵乌克兰。北约峰会显示必须挺助乌克兰取得抵抗俄罗斯侵略战争的胜利，以获得欧洲和平。

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法新社引据一位法国军方消息人士称，法国总统马克龙宣布将于周二交付的首批SCALP远程导弹已经运抵乌克兰。该消息人士在立陶宛举行的北约峰会期间说："第一批导弹在我们总统宣布的同时就已抵达交付。

马克龙是在抵达立陶宛维尔纽斯北约峰会会场时说："我们决定向乌克兰交付新的能纵深打击导弹"，但没有透露交付数量。马克龙说：“我认为，今天对我们来说最重要的是发出支持乌克兰、北约团结和俄罗斯不能也绝不能赢得这场战争的决心的信息。”

法国的“风暴阴影”巡航导弹被法国军队称为 "SCALP"，由英国和法国联合开发，可从空中发射。它的射程超过250公里，超过了西方国家向基辅提供的任何其他武器射程限制。

由于射程远，这些导弹能够覆盖乌克兰东部由俄罗斯军队控制的地区。

5月，英国率先宣布向乌克兰派遣远程导弹。几天后，俄罗斯声称在乌克兰战争中拦截了一枚 "风暴阴影 "导弹。

据马克龙解释说，SCALP导弹的交付将 "保持我们理论的清晰性和一致性，即让乌克兰能够保卫自己的领土"。

据专业杂志《国防与国际安全》称，法国拥有SCALP导弹总数"不到400枚"。

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