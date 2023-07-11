法国东部雷暴雨热浪 五个省份发出红色预警

热浪后的暴雨

法国 – 法国气象局周二警告该国东部下午和晚上可能出现“猛烈”甚至“罕见”的雷暴天气，26个省针对恶劣天气和热浪发布橙色警报。法国气象局在下午 4:00 发布的公告中表示，从奥弗涅 (Auvergne)到洛林高原和阿尔萨斯，下午将出现“可能非常猛烈的风暴”。

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根据气象预报说，这些风暴“在周二至周三的傍晚或夜间时会转向德国”，特别提到“非常强的阵风，局部风速可达 100 至 130 公里/小时、还会伴有冰雹”。

周二下午，该国东部大片地区的 26 个省受到橙色警戒影响。 在下午 4 点的公告中，德龙省、阿尔代什省、伊泽尔省和萨瓦省与其他 22 个省份也有橙色警报。

据法国气象局称，科多尔省、索恩和卢瓦尔省、汝拉、卢瓦尔、罗纳、安省、伊泽尔、上普罗旺斯阿尔卑斯和滨海阿尔卑斯省对热浪的橙色警戒感到担忧。

为做好预防措施，法国铁路局SNCF 已宣布中断奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯、勃艮第-法国-孔泰和大东部地区的几条省界 TER 班次。 例如，连接里昂至布雷斯地区布尔格和圣艾蒂安的铁路。

里昂市政厅也宣布关闭并疏散辖区内的“大型公园”。 斯特拉斯堡也采取了类似措施，关闭了六个公园和九个市政墓地。 嘉年华圣让 (Saint-Jean)集市也被判提早关闭，将于下午 5 点不对公众开放，而平时是午夜。

周二，普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸的最高气温有所下降（34至36度），但阿尔萨斯、勃艮第东部、罗讷-阿尔卑斯和普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸PACA以及东部地区的峰值温度仍可能达到39-40度。

在该国其他地区，布列塔尼以西和英吉利海峡沿岸的温度计应在 20 至 25 度之间波动，从上法兰西省到卢瓦尔河地区以及阿基坦大区的温度计应在 26 至 31 度之间波动，而在 32 度之间波动。其他地方7月气温达到37度。

根据周一发表的一项研究，热浪在欧洲大陆上正在加剧，这是全球变暖的直接后果，2022 年夏天，热浪将在欧洲造成 6 万多人死亡。

世界气象组织（WMO）表示，温室气体排放增加了热浪的强度、持续时间和重复频率，尤其是在欧洲这个“世界上变暖最快的地区”。

西班牙气象局 (Aemet) 表示，自周一以来，西班牙也再次面临超过 44 度的极端高温，而距离类似事件发生仅两周后。世界气象组织周一宣布，7 月 3 日至 9 日这一周也是全球有史以来最热的一周。

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