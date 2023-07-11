法国女歌手歌中对马克龙血腥酷刑引争议

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法国歌手伊兹娅-希格林（Izïa Higelin）在对总统马克龙歌中施以私刑引发争议。歌手解释演出中的歌曲是集幻想，想象，以及幻觉等超脱精神状态于一刻的故事叙述，与现实立场无关。该歌手目前只被警方问讯，并没有司法后续。她的紧随的演出暂时停办，原定其它稍后的演出将照常。没有消息称马克龙或总统府出面抗议。

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法国歌手伊兹娅-希格林（Izïa Higelin）稍早接受Ouest-France相关采访。

伊兹娅-希格林是在7月6日演出时演唱私刑马克龙的歌曲。歌中呼吁人们用绑有铁钉的狼牙棒式的道具，狠抽歌中的马克龙。该歌词并称是以人民的名义与意愿而行。

伊兹娅-希格林（Izia Higelin）是否会因发表针对马克龙的暴力言论唱曲而锒铛入狱？据《尼斯晨报》（Nice Matin）报道，这位周四晚在博略（Beaulieu）Nuits Guitares音乐节开幕式上表演的歌手可能正面临着严重的危险，据歌手于7月10日（周一）向Ouest-France解释说，“我没有煽动暴力或仇恨。”她因 "公开挑衅犯罪或违法行为 "而受到调查，随后她在法国北部的一场演唱会被取消。是因此，这位歌手决定对其令人震惊的行为做出解释。

歌手认为自己是 "一位艺术家，对（她的）音乐和（她的）舞台有着身体、声音和精神上的承诺，享受自己并给人们带来快乐"。歌手说：“我很抱歉这件事被误解和曲解。显然，我从未想过要煽动暴力或仇恨。这是一个故事，是两首歌之间即兴的、超现实的故事，讲述了一切和仁慈与爱，疯狂与即兴。就是这样，纯粹而简单。”

现在回想起来，她是否后悔这些歌中的话语？她回答说："这仍然是一个幻想出来的故事，是自由、艺术精神的共享时刻。它没有任何方向性"。

她透露对自己的巡演感到满意，并回忆起自己被音乐氛围包围的喜悦之情说，“非常好。我想我从未进行过如此大规模的巡演。”

Izia Higelin将于7月13日星期三在拉罗谢尔（La Rochelle）的Francofolies音乐节上演出。"这对我来说是一个非常重要的节日。我小时候经常和我父亲一起去那里，我父亲一直很喜欢在那里演出"。

Izia Higelin的父亲已故雅克-希格林（Jacques Higelin），也是歌手。

法国政界对歌手此一演出反应强烈，尤其对歌手本人在演出时想象翌日“尼斯晨报”的头条消息报道她鼓动谋杀马克龙她会感到兴奋而愤怒。一些政治批评说，法国近期多次发生袭击民选代表暴力事件，歌手公开号召暴力私刑马克龙不能被接受。

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