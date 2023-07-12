“世界文学史上最伟大的声音之一”捷克裔法国作家昆德拉逝世

法国/昆德拉

昆德拉的出版商伽利玛出版社Gallimard今天告诉法新社，世界文学史上最伟大的声音之一、法国-捷克作家米兰-昆德拉于11日周二下午在巴黎去世，享年94岁。

米兰昆德拉Milan Kundera 与他的夫人薇拉Vera,1973年10月14日 拍摄于布拉格的照片 资料照片

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据伽利玛出版社Gallimard在一份公告中说，《玩笑》《La Plaisanterie》（1965年）和《生命中不能承受之轻》《L'Insoutenable légèreté de l'être》（1984年）的作者 于2023年7月11日星期二下午去世。

据"米兰-昆德拉故乡布尔诺市米兰-昆德拉图书馆发言人安娜-姆拉佐娃（Anna Mrazova）对法新社说："遗憾的是，我可以确认米兰-昆德拉先生因病去世的消息。

昆德拉是一位对人类境况进行思考批判与讽刺的作家，是少有的在生前就被列入著名的法国La Pléiade系列（2011年）的作家之一。昆德拉出生于捷克，曾被剥夺捷克国籍，后恢复捷克国籍，1981年起成为法国人，是世界上最有影响力的法语小说家之一。

当他还是捷克人时，米兰-昆德拉就出版了两部长篇小说，分别是《普莱桑特里》（1965年，受到法国诗人阿拉贡的称赞）和《爱情的风险》（1968年），这两部作品对1948年布拉格政变使共产党上台的那一代人的政治幻想进行了尖锐的批判。

“布拉格之春”后，昆德拉在自己的国家被列入黑名单，于1975年与妻子薇拉流亡法国，薇拉是捷克电视台的明星主持人。

昆德拉加入了法国国籍，并从此选择法语作为写作语言，这标志着他与捷克斯洛伐克的决裂。

在法国，他出版了《告别圆舞曲La Valse aux adieux》、《笑忘书 Le Livre du rire et de l'oubli》...... 1984年，他出版了一些人认为是他的代表作的《生命中不能承受之轻》（L'Insoutenable légèreté de l'être），这是一部令人敬畏的爱情小说和自由颂歌，既严肃又轻松，其主题不亚于叙述人类状况。

法新社说，昆德拉不对媒体发表任何言论，只希望人们谈论他的作品，而不是其他，他与妻子薇拉低调地生活在巴黎市中心。

昆德拉也是社交网络上几个可怕骗局的受害者，因为网上此前就宣布过他的死讯。

米兰-昆德拉从1985年选择用法语写作，并将自己定义为欧洲小说的弟子。这位一生都被共产主义迫害折磨的作家一生创作了15部作品。

据维基百科，昆德拉曾获得：耶路撒冷奖（1985年）；奥地利国家欧洲文学奖（1987年）；赫尔德奖（2000年）；奇诺·德尔杜卡世界奖（2009年）；奥维德奖（2011年）；卡夫卡奖（2020年）。

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