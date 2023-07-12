国庆节前 法国发出禁售烟花炮令

迎国庆节

法国 – 为了迎接法国国庆节，内政部长达尔马宁12日举行记者招待会表示，13-14-15日凌晨全国将部署45000万名警察、宪兵维护治安。重点保护城市有巴黎大区、里昂两个城市。仅在巴黎大区将部署近万名宪兵队、警察和治安人员。每个晚上将出动4万名消防人员。

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前往维尔纽斯参加北约峰会的法国总统马克龙在记者会上表示，国庆节期间如果有骚乱，我们将以最大的决心进行干预，以便我们所有的同胞能够安宁地生活”。

内政部长达尔马宁也表示，对那些想破坏节日气氛的人会立即拘捕。破碎的商业铺面、燃烧的汽车、法国市长住所遭袭，这是六月底在法国各地发生的大规模骚乱中的一些场景。

在法国全国各地，成千上万人走上街头，有的通过暴力手段，表达对17岁阿尔及利亚裔少年奈尔（Nael M）在巴黎郊区遭到警察枪杀的愤怒。

为了确保今年国庆节的顺利举行，各地省长还发出禁止出售烟花的禁令。警察会到首都和地方出售节假日礼品店搜寻，核查是否遵守禁令，否则以高额罚款处置。

自自 6 月 27 日以来，警察已查获“15 万件”烟花炮”。巴黎大区北部几个城市取消了传统的国庆节放烟花的安排。而巴黎埃菲尔铁塔的烟花照旧，仍保留了国庆节的露天音乐会。

其实没有社会骚乱，国庆节也是不守法的人焚烧汽车、打砸抢的机会。2022年国庆节期间，警方拘捕了807人。14日夜晚曾有749辆汽车被烧；55名警察受伤。

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