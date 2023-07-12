法国参议院听证后 当局促中国抖音遵守欧洲法规

法国/中国/抖音

法国政府周三宣布，中国社交网络抖音 TikTok 必须“在今年年底前”提供其遵守欧洲个人数据保护规则的“清单”。

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法国数字部长让-诺埃尔·巴罗Jean-Noël Barrot今天在参议院听证回答质询，他指证称：“TikTok 违反了欧洲有关个人数据保护的规定。TikTok 的软件使用，导致抖音用户，尤其是儿童受到限制和陷入孤立。”

法国部长称，“由于 TikTok 的 17 亿下载量及其与中国的关系，TikTok 引发了我们需要的警惕，包括质疑地缘政治问题。”

据该部长称，“从明年 8 月 25 日起，即欧洲数字服务法规生效之日，TikTok 将像所有主要平台一样，必须遵守透明度和算法审核的义务。法国同时将考虑聚焦以下风险：抖音平台对抖音用户的健康以及公共安全构成可能的威胁”。

法国参议院调查委员会今天发布了一份关于中国推出的平台运作和影响的战略报告。 该委员会呼吁法国政府，如果抖音不在2024年1月1日之前澄清抖音与中国当局的关系性质，并且没有实施“有效”的审核和“有效年龄规定”，就要暂停抖音，哪怕该平台是年轻人所喜爱的短视频平台。

据该委员会说，字节跳动公司旗下的该抖音应用程序传送的视频，可能有利于中国当局用于监控，抖音助长骚乱，从而削弱民主形象。而这些社交网络则被指控参与传播了法国最近的城市暴力事件，这些暴力事件因一名青少年被警察开枪杀害后演变成骚乱。

据法新社说，中国抖音回应称：“我们强烈不同意这份报告的结论，该报告没有准确反映事实。”

该网络每月约有 1.5 亿美国人和相同数量的欧洲人使用。抖音还声称与中国政府“完全分离”。抖音在西方面临着越来越多的限制，尤其引发对网络安全的担忧。

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