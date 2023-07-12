法国国庆 马克龙预告不发表全国讲话

法国/马克龙/国庆讲话

法国总统马克龙决定不在7月14日国庆日发表讲话，这也是马克龙为自己在4月中旬呼吁的 "百日新政"进行总结而设定的日期。反对党对总统此一决定提出批评。

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法国总统马克龙曾于4月中旬推出 "百日新政"，并许诺届时进行总结。当时，法国正在摆脱马克龙寻求平息由养老金改革所引发的数月社会紧张局势，马克龙将7月14日定为对百日新政项目进行首次评估的日期，以结束这一篇章。

据爱丽舍宫总统办公室今天宣布，马克龙将不会在7月14日发表讲话，但马克龙将"在未来几天内"以一种尚未明确的形式发表全国讲话。

据法新社说，马克龙寻求的 "百日新政"最近却因6月27日在巴黎附近路边行车安全检查时被一名警察打死的年轻的纳赫尔（Nahel）之后发生的持续六晚城市骚乱而遭到破坏。

在法国，国庆假日的传统标志是总统接受采访，但马克龙自2017年上台以来仅遵守过两次这一对全国讲话日程。

马克龙目前正在立陶宛维尔纽斯参加北约峰会，下周一和周二他将在布鲁塞尔参加欧盟与拉美及加勒比国家共同体（Celac）之间的另一次峰会。随后，他将于7月22日星期六开始前往大洋洲进行长途访问的旅程。

消息没有提及马克龙取消国庆讲话是否是因为外访所致。

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