法国骚乱起源城南泰尔市政府取消原7月13日晚烟花表演 国庆节日全法130000宪警维安

近日法国骚乱的起源城-巴黎西北郊城市南泰尔（Nanterre ），其市政府宣布取消原7月13日晚国庆烟花表演，多个城市同样取消，多个城市采取同样行动，取消当天晚上的烟火活动。

法国巴黎郊区南泰尔市，违规驾车年轻人纳赫尔被法国警察枪击而死后，在冲突中，年轻人朝向警察燃放迫击炮烟火，法国警察伫立在原地。 2023年6月30日

广告 继续浏览后续

南泰尔市政府周三(12日)告诉法新社，该市已取消原定于 7 月 13 日星期四晚上举行的烟花表演。多个城市或在前或跟着同样也取消当晚传统上的国庆放烟火活动。此外，内政部长表示，国庆日加上接着是周末的几天的骚乱爆发危险高峰，维安工作，将出动130000名警察和宪兵。与此同时，爱丽舍宫总统府发言人宣布，总统马克龙今年7月14日国庆日当天，将不发表演说，等国过几天才向法国人民讲话。

巴黎近郊的南泰尔市市政府宣布，取消原定7 月 13 日晚上的庆祝国庆的烟花表演。，此际，距离17岁青少年纳赫尔（Nahel）6月27日死亡后，各地爆发骚乱打砸抢烧事件已两周的时间。

南泰尔市政府表示，烟火表演的取消是由于这场悲剧后该市经历的那些惨烈暴动事件”。这名17岁青少年纳赫尔于6月27日星期二在南泰尔因违反交通规则且不遵守拦截他的警察指示，被其中一名临检的警察枪击致死，引发了连续六个晚上的骚乱。接着连续几天，烟花迫击炮被大规模使用，特别是针对全国各地的警察发动攻击。从悲剧发生当晚起，连续几个晚上，南泰尔这城市一直是冲突的现场。

禁止销售使用烟花爆竹迫击炮

法国政府周日宣布止在 7 月 14 日国庆庆祝活动期间禁止销售和使用烟花迫击炮。

通常这个自由买卖的烟火迫击炮是自由买卖的，这种烟火装置在法国多年来已不再使用；即使使用，多半是用来攻击警察人员，特别用于攻击执法机构或攻击建筑物。

大巴黎地区的许多城市以安全原因已经采取了禁烟火令措施，特别是几个骚乱频繁的城市，例如：上塞纳省的热讷维耶（ Gennevilliers）、伊夫林省的萨特鲁维尔（ Sartrouville）和埃松省的萨维尼河畔-奥尔日（ Savigny-sur-Orge ）。

其他城市也选择取消烟花表演，例如法国北部的鲁贝（Roubaix），这是巴黎地区以外受夜间暴力影响最严重的城市之一；

另外里尔地区一城市巴勒勒市早就宣布取消 7 月 13 日的国旗烟花表演，

在鲁贝发宣布禁烟花表演令之前，同样也是位于里尔地区的蒙斯昂.巴勒勒市 Mons-en-Barœul 早已宣布取消原定于 7 月 13 日周五举行的烟花表演，该市的市政厅在骚乱中被人放火烧毁。

去年国庆日的骚乱结果统计，有807宗逮捕案件，749辆车被烧掉，500多名宪警受伤。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅