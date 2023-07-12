法国骚乱起源城南泰尔市政府取消原7月13日晚烟花表演 国庆节日全法130000宪警维安

近日法国骚乱的起源城-巴黎西北郊城市南泰尔（Nanterre ），其市政府宣布取消原7月13日晚国庆烟花表演，多个城市同样取消，多个城市采取同样行动，取消当天晚上的烟火活动。

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法国巴黎郊区南泰尔市，违规驾车年轻人纳赫尔被法国警察枪击而死后，在冲突中，年轻人朝向警察燃放迫击炮烟火，法国警察伫立在原地。 2023年6月30日
法国巴黎郊区南泰尔市，违规驾车年轻人纳赫尔被法国警察枪击而死后，在冲突中，年轻人朝向警察燃放迫击炮烟火，法国警察伫立在原地。 2023年6月30日 © REUTERS/Gonzalo Fuentes
作者： 珍妮特
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南泰尔政府周三(12日)告诉法新社，该市已取消原定于 7 13 日星期四晚上举行的烟花表演。多个城市或在前或跟着同样取消当晚传统上的国庆放烟火活动。此外，内政部长表示，国庆日加上接着是周末的几天骚乱爆发危险高峰，维安工作，将出动130000名警察和宪兵。与此同时，爱丽舍宫总统府发言人宣布总统马克龙今年7月14日国庆日当天，将不发表演说，国过几天才向法国人民讲话。 

巴黎郊的南泰尔市市政府宣布，取消原定7 月 13 日晚上的庆祝国庆的烟花表演。此际，距离17岁青少年赫尔Nahel）6月27日死亡后，各地爆发骚乱打砸抢烧事件已两周时间。 

 南泰尔市政府表示，烟火表演的取消是由于这场悲剧后该市经历的那些惨烈暴动事件”。这名17岁青少年纳赫尔于6月27日星期二在南泰尔因违反交通规则且不遵守拦截他的警察指示其中一名临检的警察枪击致死，引发了连续六个晚上的骚乱。接着连续几天，烟花迫击炮被大规模使用，特别是针对全国各地的警察发动攻击从悲剧发生当晚起，连续几个晚上，南泰尔这城市一直是冲突的现场。 

禁止销售使用烟花爆竹迫击炮 

法国政府周日宣布在 7 14 日国庆庆祝活动期间禁止销售和使用烟花迫击炮。 

通常这个自由买卖的烟火迫击炮是自由买卖的，这种烟火装置在法国多年来已不再使用；即使使用，多半是用来攻击警察人员，特别用于攻击执法机构或攻击建筑物。 

大巴黎地区的许多城市以安全原因已经采取了禁烟火令措施，特别是个骚乱频繁的城市，例如：上塞纳省的热讷维耶（ Gennevilliers）、伊夫林省的萨特鲁维尔（ Sartrouville）和埃松省的萨维尼河畔-奥尔日（ Savigny-sur-Orge  

其他城市也选择取消烟花表演，例如法国北部的鲁贝（Roubaix），这是巴黎地区以外受夜间暴力影响最严重的城市之一 

另外里尔地区一城市巴勒勒市早就宣布取消 7 13 日国旗烟花表演， 

在鲁贝宣布禁烟花表演令之前，同样也是位于里尔地区的蒙斯.巴勒勒市 Mons-en-Barœul 早已宣布取消原定于 7 13 日周五举行的烟花表演，该市的市政厅在骚乱中被人放火烧毁。 

去年国庆日骚乱结果统计，有807宗逮捕案件，749辆车被烧掉，500多名宪警受伤。 

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