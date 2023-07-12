马克龙持续反对北约在日本设立办事处

地缘政治

欧洲 – 北约维尔纽斯峰会第二天，法国总统马克龙再次表示反对北约在日本设立办事处的设想。马克龙表示，我对问题的看法也许有些简单化。北约应是北大西洋公约组织，它在亚太区域没有这样的使命。

广告 继续浏览后续

法国总统马克龙还表示，无论大家怎么说，地理概念是顽固的，印度-太平洋地区不是北大西洋，因此我们绝不能给人一种北约以某种方式建立合法性；从地里概念上，不要给人感觉北约在其他国家、其他地区存在的感觉。

北约秘书长斯托尔滕贝格没有放弃他的想法。他表示，在东京设立联盟联络处的问题仍然“摆在桌面上”，并将“在未来”再研究这个问题。

在峰会召开之前，爱丽舍宫官员已经就这个问题表过态。他对记者表示，“原则上我们不赞成。”这名官员7日对记者还表示，“就该联络处而言，日本当局自己也告诉我们，他们并不是非常重视它。”这位法国官员提醒，北约在地理上仅限于北大西洋地区。

法新社12日报道说， 北大西洋公约组织是 1945 年后成立的一个针对共产主义集团的安全组织，在中美关系日益紧张的背景下，面对北京在亚太地区的崛起，正在调整自己的地位。

在 2022 年 6 月的马德里峰会上，北约感到自己面临“来自包括中华人民共和国在内的行为体的系统性竞争。北约曾表示，这些行为体损害了我们的利益、安全和价值观，并试图破坏基于规则的国际秩序”。

2023年1月，北约秘书长斯托尔滕贝格高调访问日本，与日本首相岸田文雄达成了“加强彼此间关系”的共识，并讨论了北约在日本开设办事处的事宜。

2007年，时任日本首相安倍晋三成为首位到访布鲁塞尔北约总部的日本政府首脑，首次提出与北约互设办事处。

2018年，日本驻北约联络办公室在布鲁塞尔成立。

2022年，日本首相岸田文雄成为首位出席北约峰会的日本首相，并将参加今年7月在立陶宛举行的北约峰会。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅