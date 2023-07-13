法国国庆临战措施 罕见布警过10万防骚乱

法国/国庆

明天法国国庆，今天国庆气氛吊诡，防止暴力骚乱推为重中之重。法国内政部报告全国布防10多万警力，预防国庆日骚乱。法国国庆阅兵式虽然如常举行，但是巴黎从今天晚上起就落实安全防范，焰火管制，限制公共交通各种措施均已出台。法国总统马克龙已经决定取消对全国接受采访讲话，加上暴力阴影，显示法国伤痕累累弱态。

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据本台报道称，法国7 月 14 日国庆日部署特殊安全装措施。6月27日发生纳赫尔在巴黎郊区被一名警察杀害事件后，由于担心看到传统的节日安保压力阴影现在有可能被城市骚乱所放大，从而更损害国家，政府决定在13日和7月14日动用大规模警力。

法国内政部长杰拉尔德·达尔马宁 (Gérald Darmanin) 于 2023 年 7 月 12 日在新闻发布会上就预告，将采取与应对骚乱期间相同的预警措施。

7月14日国庆节及前一天，全国将出动4.5万名警察以及其他安全消防及宪兵力量共超过10万人保障安全。 因此，宪警不同建制包括 Raid、GIGN 和 BRI 的特种部队以及宪兵队的直升机和装甲车将再次在最敏感的城市尤其是巴黎及马赛巡防。

法国官方称，“这是前所未有的部署。”

据官方称，每年 7 月 14 日庆祝活动期间，都会出现人满为患的情况。 但今年，政府特别担心可能发生暴力事件。6月27日，年轻的纳赫勒在巴黎南泰尔的一次检查中被一名警察开枪杀害，随后发生骚乱，至今安全阴影未散。

法国总统马克龙在立陶宛出席北约峰会时承诺将“以最大的决心”采取行动保证国庆安全。 马克龙在新闻发布会上表示：“如果出现任何过激行为，我们将以最大的决心进行干预，以便我们所有的同胞能够和平过节。”

据安全部门消息人士透露，大巴黎、法国北部和里昂地区正在受到特别关注。 在全国范围内，除少数例外，公共汽车和有轨电车将再次在晚上提早停运，最多至晚上 10 点，巴黎地区甚至晚上 9 点。 当局还希望执行法令，禁止在周六之前销售所有烟火制品，包括用作对付警察或纵火建筑物的武器的对空烟花”。

在 7 月 6 日的一封电报中，杰拉尔德·达尔马宁 (Gérald Darmanin) 已经要求各省长加强控制。 他说，自 6 月 27 日以来，已查获“15 万枚烟花迫击炮”。 据安全部门消息人士称，这些查获 同时“表明各社区正在努力为 7 月 14 日拿出来燃放使用补充库存”。

据这位部长称，2022 年，全国各地在 7 月 14 日庆祝活动期间发生的事件导致 807 人被捕，749 辆汽车被烧毁，55 名执法人员受伤。

法国许多地方的庆祝活动已经被取消。各城市已经宣布7月13日或14日将不再举办传统烟花表演。 法兰西岛的几个城市，例如南泰尔、热讷维耶、萨特鲁维尔或奥尔日河畔萨维尼都跟进。 有些城市甚至取消了所有活动，包括各种舞会和其他夜间娱乐活动。

在塞纳-圣但尼省的布兰克-梅尼尔，市政厅决定取消7月14日的庆祝活动，以便将节省下来的钱用于“修复骚乱造成的破坏”。

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