法经济部长宣布小额活期存款簿 Livret A 利率保持在 3% 直至 2025

法国经济部长勒梅尔周四(13日)宣布，将活期存款簿 Livret A 的利率维持在 3% 直至 2025 年。经济部长当天公布的这项决定，一直让大家引颈期望。

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经济财政部长周四公布的这项决定。一直让大家引颈期望。法国经济部长勒梅尔周四(13日)宣布，将活期存款簿 Livret A的利率维持在 3% 直至 2025 年。经济部长当天公布的这项决定，一直让大家引颈期望。

Livret A 小额活期存款小册子的现状：

本周四，法国经济财政部长布鲁诺·勒梅尔宣布 8 月 1 日起的利息维持为 3%。YYY 根据法兰西银行的建议，这一利率水平将保持到 2025 年，也就是“维持十八个月”。YYY 而且，即使届时通胀放缓。这是一种避免一些企业人士担心的利率上升的方法，同时也可以向那些心仪LivretA的储户提供保证。有相当稳定的利息经济部长布鲁诺·勒梅尔如此批准了法国中央银行行长的提议：即使在目前通货膨胀情况下，将活期存款簿 Livret A 利率维持在 3% ，而不是应用计算公式，结果应该是 4.1%的利息。

事实上，受到许多法国平民百姓喜爱的小额活期存款簿Livret A ，政府在每年的 2 月和 8 月两次调整其利息，遵循整合过去六个月通胀和短期银行同业拆息的公式计算出来的利息。

针对此一利息决定，经济部长在法国电视第一台解释说：较高的利率会增加“需要投资的中小企业的贷款成本”以及“社会住房信贷”的成本，这也就会减少“数万套社会住房”。A活期存款簿的利率越高，企业贷款的利率就越贵。我不想危及数以万计的房屋建设或数以千计的小企业的发展。

针对最脆弱人群的措施作为回报，法国政府打算将这一存款利率维持到 2025 年 2 月 1 日。但最重要的是，政府对人民储蓄存款簿“制造了一种吸具冲击性的引力”，其利率完全根据物价的演变而计算。

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