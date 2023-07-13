「视频」法郊区骚乱损失惨重，政府严防暴力再起

法国/郊区骚乱

法国今年将在社会紧张关系中迎来传统的国庆阅兵与烟火。6月底随一名17岁少年被警察击毙而起的市郊骚乱虽然暂告平息，但紧张气氛并未烟消云散。短短几天的骚乱造成的物质损失目前估计已经超过六亿欧元，商家和公共设施均损失严重，政府希望尽快通过一项紧急法案，加速各种设施的修复或重建工程。点击法国24电视台视频报道，了解详情。

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骚乱起因是6月27日，在巴黎近郊南特尔， 17岁少年纳赫勒因无照驾车被警方拦截，并最终被一名警员开枪毙命。一段围观者拍摄的视频显示，在事件现场，纳赫勒当时并无对执法警员构成威胁。这段视频引发了民间对警方执法不公的不满，次日晚间就开始的骚乱开始向周边郊区，也向其它城市蔓延，暴力程度令人震惊，商业设施和公共设施损失严重。保险公司的损失估算数字不断推高：

从目前的物损评估来看，这次市郊骚乱的破坏程度远超过2005年法国郊区骚乱。大规模骚乱如今虽有平息，但仍有不少商家因受损严重，而无法重新开业。政府希望议会在本次议会会期结束前，通过一项专项紧急法案，以便加速重建工程。

法国社会紧张气氛尚未消除。为避免发生新的大规模骚乱和暴力，当局已经下达政令，在7月13日至15日期间，禁止出售一切烟花用品，包括烟花发射炮。几天前的郊区骚乱中，年轻人曾大量使用烟花发射炮，袭击治安队伍。

也正因为如此，许多市镇取消了传统的在国庆前夜的烟花活动。但首都埃菲尔铁塔脚边的传统烟花及音乐晚会如常举行。

在此期间，政府也在全国部署大约13万人的警力，尤其是巴黎地区、北部城市以及里昂市郊等地。这将是法国首次在国庆日，在一些敏感街区部署特种警署和宪兵队的特种力量，以及直升机和装甲车。4万消防员待命。

法国全国的公共交通也再次宣布晚间提前停运。巴黎大区13日和14日晚十点，公共汽车及有轨电车收车停运。

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