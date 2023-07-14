法国国庆阅兵式隆重邀请主宾国印度总理出席

法国/印度

法国今天7月14日举行国庆阅兵典礼，主宾国是印度。印度总理莫迪出席由印军开场的阅兵式。马克龙将为莫迪在卢浮宫博物馆设晚宴。

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印度总理莫迪（Narendra Modi）今天在被授予法国最高荣誉--大十字荣誉军团勋章之后，与法国总统马克龙一同出席10点开始在香榭丽舍大道举行的阅兵式。

在法兰西空中巡逻队及其标志性的蓝、白、红三色烟带穿过巴黎上空后，印度武装部队的240名成员为徒步游行拉开序幕，印度的三架“阵风战斗机”也参加飞行表演。

法新社说，莫迪此次访问巴黎，为讨论印度购买26架新的法国达索"阵风"海军型战机及3艘潜艇，提供了讨论的机会，新德里已于周四原则上同意了这一采购计划。

今年是巴黎和新德里建立战略伙伴关系25周年，法国希望加强这一关系，以扩大在亚太地区的影响力，尽管印度一直被非政府组织指责走向独裁。

马克龙周四晚间在对武装部队的讲话中说，“印度将在我们的未来发挥决定性作用；它也是一个战略伙伴和友好国家"。

马克龙和莫迪定于今天在爱丽舍宫发表联合声明，然后于下午5点05分举行会谈，双方讨论的内容包括安全、太空与核能合作等问题，马克龙将在卢浮宫博物馆举行官方晚宴招待莫迪。

另有15个国家参加今天的法国国庆阅兵式，包括北约盟国，意大利的直升机、英国和比利时的飞机，以及非洲六国：贝宁、刚果（布）、加蓬、马达加斯加、科特迪瓦和塞内加尔的军校成员。

乌克兰将作为本次阅兵式的背景，包括法国向乌克兰战场提供的装备凯撒移动炮（已交付约30门）和（AMX-10）坦克。在乌克兰遇害的法新社记者阿尔曼-索尔丁，将在今天国庆节，被追授荣誉军团勋章。

此外，在非洲裔17岁少年纳赫尔被警察击毙引发暴力骚乱后不久，法国政府采取一切措施，试图控制国庆节的传统打砸抢烧事件，在周四晚间至周六晚间，当局动员了大约4万5,000名警察和宪兵，以及精锐部队和装甲车。

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