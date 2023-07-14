法国2024国庆阅兵将不上香榭大道 移师文森区和民族广场举行

法国总统埃马纽埃尔·马克龙 (Emmanuel Macron) 宣布，2024年7月14日的游行将不踏上香榭丽舍大道，而将移师到文森区( Vincennes) 和民族广场 (la Nation )举行。2024年巴黎将举行奥运会，香榭丽舍大道将部署成为大会各种活动的地点之一。

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法国总统马克龙在国庆日的前一天，7 月 13 日的周四，在巴黎国防部发表讲话时宣布此一消息。马克龙说：“距离巴黎奥运会和残奥会还有一年，明年（2024 年 7 月 14 日），奥林匹克运动会的圣火将照亮我们在文森区和民族广场之间的阅兵活动。”，

文森区靠近历史悠久的文森城堡，附近有个赛马场，并且有个著名的森林大公园有两个大湖，风景很美，平日吸引许多巴黎人前往散步、划船。

今年国庆阅兵游行，法国总统马克龙如同先前预告，他没有发表国庆演说。但他

于前一天7 月 13 日在巴黎国防部发表了一项讲话。

所以，2024 年7 月 14 日的法国国庆阅兵游行将不会在香榭丽舍大道举行。“距离巴黎奥运会和残奥会还有一年，明年，届时，奥奥运会的圣火将点亮我们在文森和民族广场之间举行的阅兵活动。”，这是法国总统马克龙7 月 13 日在国防部演讲时宣布的。

法国总统马克龙在统管武装部队部的国防部发表讲话时还补充道：“你们将参与奥运会内部任务，以帮助确保这些全球范围内重大活动的安全。你们中的一些人还将参加奥运会的赛事，我们都会做支持你们的后盾。”

此外，《巴黎人报》在六月份的一项报道中提到了工程单位将在连接香榭丽舍大道是协和广场进行一些工程。报道引述施工单位提出的施工原因：“我们将在协和广场进行施工。为迎接奥运会的来临，我们将在那里打造建设城市运动新项目的基础设施，例如滑板运动。”

在香榭丽舍大道国庆阅兵游行，其实是一新设立的传统：

法国的国庆日阅兵游行并不总是在香榭丽舍大街举行的。 它一开始是在 Longchamp 的赛马场举行，随后于 1919 年首次移师世界上最著名的香榭丽舍大道，与第一次世界大战相呼应。第二次世界大战后直至 1980 年，庆祝活动的地点定期更换。国防部指，“直到 1980 年，国庆阅兵仪式才最终确定在香榭丽舍大道举行”

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