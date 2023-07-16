简-柏金在巴黎逝世 享年76岁

法国/简-柏金

最受法国人喜爱的英国女性，时尚偶像，拥有美妙敏感腔调的歌手和演员简-柏金（Jane Birkin）于周日7月16日在巴黎去世，享年76岁。

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这一消息由《巴黎人报》和BFMTV提供，法新社从一位接近知情人处得到证实。

简-伯金出生于伦敦，已入籍法国，她唱歌或讲话的独特腔调和口音在法国非常得人缘。她的名字与已故天才音乐人塞尔日-甘斯布（Serge Gainsbourg）的名字有着千丝万缕的联系。她最近报告了严重的健康问题，这迫使她取消了音乐会。

在今年2月举行的凯撒颁奖典礼上，她与女儿夏洛特（Charlotte）和外孙女爱丽丝（Alice）一起出现，显得有些虚弱。

简-柏金在法国歌坛是一个独特的存在，她独特而敏感的嗓音被微妙的英国口音烘托出来，受到法国公众的喜爱。

简-柏金凭借1969年与甘斯布（Gainsbourg）的二重唱“Je t'aime... moi non plus”（暂译我爱你...... 我也不爱你）、同年的“Jane B”（简-柏）和1978年的“Ex-fan des sixties”（暂译60年代前粉丝）等歌曲获得了世界性的成功。

简-柏金的好友歌手艾田岛（Étienne Daho）在Instagram上感慨道："生活在一个没有您的光辉的世界里是难以想象的。法国著名歌手希拉（Sheila）和帕特里克-布鲁尔（Patrick Bruel）也在社交网络上悼念简-柏金。

简-柏金的电影作品包括1967年获得金棕榈奖的安东尼奥尼的《爆炸》，1969年与罗米-施耐德和阿兰-德龙合作的《La Piscine》（游泳池），以及让-吕克-戈达尔（Jean-Luc Godard）、雅克-多永（Jacques Doillon）、雅克-里维特（Jacques Rivette）和阿涅丝-瓦尔达（Agnès Varda）等导演的影片。

1968年，她在一次电影拍摄中结识了法国天才音乐人塞尔日-甘斯布（Serge Gainsbourg），从此他们两人的关系为她的事业带来了新的方向。这对情侣成为70年代巴黎的传奇组合，将激情、魅力和丑闻融为一体。

但最终，简-柏金无法忍受这位沉溺于无节制放纵并伴有暴力的天才伴侣。在1981年，她带着两个女儿凯特（Kate）和夏洛特（Charlotte）逃离了他们在巴黎韦尔讷伊街（rue Verneuil）的公寓，与电影制作人雅克-多永（Jacques Doillon）开始了新的生活。

1991年塞尔日-甘斯布去世后，简-柏金继续演唱曾与她结为传奇夫妻的男人的作品，尽管她遭受了女儿凯特-巴里（Kate Barry）于2013年去世，和自己患有白血病需要长期康复等考验。

简-柏金是大英帝国荣誉勋章获得者。在法国，她获得过艺术与文学荣誉勋章。但在1989年，她拒绝接受荣誉军团勋章，因为她认为"只有英雄"才应获得该勋章。

简-柏金的父亲大卫是英国皇家海军军官，曾在第二次世界大战期间，将抵抗战士从英国运送到法国。大卫于1991年去世，碰巧当天是塞尔日-甘斯布的葬礼。

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