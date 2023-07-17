法国热浪袭击 周二7个省进入酷暑橙色警戒 东南部达40°C

全球暖化，热浪再袭。法国气象局已宣布把法国的7个省份周二(18日)当天的酷暑层级置于橙色警戒级别，它们主要位于法国东南部，以及科西嘉岛。东南部地区周二、周三温度可达摄氏40度。

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法国周一 (17日)虽然只有滨海阿尔卑斯省一个省份被置于酷暑热浪橙色警戒状态，但法国气象局宣布，周二将有7个省份达到这一警报阈值。

这7个进入酷暑橙色警戒的省份是：东比利牛斯省、沃克吕兹省、瓦尔省、上普罗旺斯阿尔卑斯省、滨海阿尔卑斯省、上科西嘉省和南科西嘉省。

法国气象局进一步指出，东南部地区将受到“酷暑热浪冲击的影响，这种酷暑热浪并不罕见，但其持续的时间则有必要特别警惕，特别是对于那些敏感或暴露在酷暑地区的人来说更要注意。而东比利牛斯山脉将受到“强烈但短暂的高峰热浪”的冲击。

法国气象局已经宣布，法国东南部周二，甚至周三的气温可能达到摄氏40度。

与此同时，地中海地区的气温应该会大大超过 40°C 大关，特别是在西班牙和意大利。例如，撒丁岛预计气温高达 48°C。

南欧在本周初受到一股热气圆顶的影响，这会是一种越来越常见的极端天气现象。

这种现象的特点是大量热空气被一大块高压区域困住。

专家格雷戈里·朗格莱向《巴黎人报》解释道：“未来几十年，这些极端现象将在我们地区变得普遍，我们很快就会从认为它是异常现象转而说它是正常现象了”。

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