法国热浪袭击 周二7个省进入酷暑橙色警戒 东南部达40°C

全球暖化，热浪再袭。法国气象局已宣布把法国的7个省份周二(18日)当天的酷暑层级置于橙色警戒级别，它们主要位于法国东南部，以及科西嘉岛。东南部地区周二、周三温度可达摄氏40度。 

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酷暑热浪袭击全球各地，美国一孩童倒水在头上，以躲避酷热。 2023年7月12 日
酷暑热浪袭击全球各地，美国一孩童倒水在头上，以躲避酷热。 2023年7月12 日 © AP - Peter Pereira
作者： 珍妮特
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法国周一 (17日)虽然只有滨海阿尔卑斯省一个省份被置于酷暑热浪橙色警戒状态，但法国气象局宣布，周二将有7个省份达到这一警报阈值。 

这7个进入酷暑橙色警戒的省份是东比利牛斯省、沃克吕兹省、瓦尔省、上普罗旺斯阿尔卑斯省、滨海阿尔卑斯省、上科西嘉省和南科西嘉省。 

法国气象局进一步指出，东南部地区将受到“酷暑热浪冲击的影响，这种酷暑热浪并不罕见，但其持续的时间则有必要特别警惕，特别是对于那些敏感或暴露在酷暑地区的人来说更要注意。而东比利牛斯山脉将受到“强烈但短暂的高峰热浪”的冲击 

法国气象局已经宣布，法国东南部周二，甚至周三的气温可能达到摄氏40度。 

与此同时，地中海地区的气温应该会大大超过 40°C 大关，特别是在西班牙和意大利。例如，撒丁岛预计气温高达 48°C 

南欧在本周初受到一股热气圆顶的影响，是一种越来越常见的极端天气现象 

这种现象的特点是大量热空气被一大块高压区域困住。 

专家格雷戈里·朗格莱向《巴黎人报》解释道：“未来几十年，这些极端现象将在我们地区变得普遍我们很快就会从认为它是异常现象转而说它是正常现象了”。 

 

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