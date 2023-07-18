俄罗斯拒绝延期黑海粮食出口 敖德萨港口遭导弹袭击

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯拒绝延期与乌克兰的黑海粮食出口协议数小时后，乌克兰方面指控俄罗斯周一晚间用导弹袭击敖德萨港口。

乌克兰总统泽伦斯基表示，尽管俄罗斯退出该协议乌克兰仍准备继续通过黑海出口粮食

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乌克兰的敖德萨港口周一晚间到周二清晨受到俄罗斯导弹袭击，乌克兰南部作战司令部在一份声明中表示，俄罗斯从黑海水域发射了六枚导弹，被乌克兰军方拦截，但是导弹碎片损坏了港口基础设施和几处私人住宅，此前仅仅数小时俄罗斯拒绝延长乌克兰在黑海的粮食出口协议。

乌克兰方面指出敖德萨地区受到21携带炸药的架无人机轰炸，该地区的工业基础设施也遭到了袭击，引发火灾，不过没有造成人员伤亡。

乌克兰总统办公厅主任叶尔马克 (Andrii Yermak) 在 Telegram 上指出，这波袭击进一步证明俄罗斯不顾乌克兰4亿人的生存，想要危及乌克兰粮食出口。

莫斯科周一宣布终止在联合国和土耳其斡旋下于 2022 年 7 月通过的乌克兰从黑海出口粮食协议，旨在避免贫穷国家出现严重粮食短缺，允许乌克兰出口 3300 万吨农产品，该协议对全球粮食供应至关重要。

乌克兰总统泽伦斯基表示，尽管俄罗斯退出该协议，乌克兰仍准备继续通过黑海出口粮食。

就在莫斯科宣布停止该黑海粮食出口协议的几个小时前，无人机袭击了连接俄罗斯和所吞并的克里米亚半岛的“克里米亚大桥”，俄罗斯南部军队从克里米亚获得重要粮食补给。

联合国秘书长古特雷斯表示，俄罗斯退出与乌克兰谷物协议的决定，恐使全球数以亿计人面临饥饿风险。

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