法国政府宣布8月1日起电价上涨10%

法国政府于 7 月 18 日宣布，自 2023 年 8 月 1 日起电价将上涨 10%。消费者的平均账单每年应增加至 1,800 欧元，在此次新涨价之前的账单为 1,640 欧元。实施了两个冬天的保护消费者限制电价涨价的措施逐步递减。

广告 继续浏览后续

法国政府于 7 月 18 日星期二宣布，自 2023 年 8 月 1 日起电价将上涨 10%。消费者的平均账单每年应增加至 1,800 欧元，在此次新涨价之前的账单为 1,640 欧元。政府实施保护消费者的电力将在涨价措施，应于 2023 年底停截止。

法国政府于 7 月 18 日宣布，自 2023 年 8 月 1 日起电价将上涨 10%。这乃由于已经实施了两个冬天的保护消费者措施的逐渐减少。

这一增长涉及“连接到功率高达 36 伏安的电表”的客户，即家庭、手工业者、小型企业。大公司不会从限制电价的保护措施中受益。法国上一次电费调涨是在 2023 年 2 月，增幅为 15%，而 2022 年 2 月增幅为4%。

“在涨价之前，费用约为每年 1,640 欧元。政府计算出，上调后，电暖气价格将达到1,800欧元” ，对于每年消耗7兆瓦时电暖气的普通消费者来说，平均增加了160欧元。

政府表示，“从 8 月 1 日起，限制涨价措施将继续为法国人民的发票提供三分之一以上的电费保护措施，即电费的 37% 左右”，这确保了法国仍是欧洲电费最低的国家。

保护消费者限定电价措施将于 2024 年底结束

据能源监管委员会称，截至 2022 年 12 月 31 日，在总计有3400 万户中，约 2160 万居民用户受益于电价管制。此外，同一天，还有 150 万小型非居民用户也享受管制电价。

法国的电价每年调整两次，分别在八月和二月。

政府宣布将在 2024 年底前逐步终止为对抗通胀而引入的限制电价的保护措施。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅