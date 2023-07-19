马克龙将出访西南太平洋 提另一种“法国的选择”

法国总统办公室日前表示，马克龙总统将于下周访问西南太平洋地区，届时将试图向受中美日益紧张关系影响的该地区提出另一种“法国的选择”。

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法新社报导，法国总统马克龙的行程将从新喀里多尼亚岛（New Caledonia）开始，这个法国海外属地在连续3次公投中拒绝脱离法国独立后，内部却陷入严重分歧。

法国总统随后将访问瓦努阿图共和国（Vanuatu）和巴布亚新几内亚（Papua New Guinea），由于历任法国总统从未访问该地区的非法属岛屿，马克龙此行将具有历史开创意义。

一名法国官员对法新社表示：马克龙将利用这两站的访问来勾勒他的印度太平洋战略，目的是“重申”法国对该地区的承诺。在中美对峙之下，“我们提供的是另一种选择”。这将包括增加法国的参与，尤其是在发展援助与自然灾害援助方面。

2021年时任澳洲总理莫里森（Scott Morrison）取消与法国合作建造12艘柴电动力潜舰的合约，并宣布转而采购美国或英国建造的核动力潜舰。该事件引发激烈争论后，法国需要重新发表其印太政策，试图将法国定位为中美竞争下的地区平衡力量。

马克龙曾经在去年11月的亚太经济合作会议场边表示：“我们不相信霸权、不相信对抗，我们相信稳定。”

此外，法国外长柯隆纳日前接受德国媒体专访时表示，法国在印太的长期部署是为了维护该区所有国家的选择自由。法国通过邀请印度总理莫迪为国庆座上宾来强化与印度的战略伙伴关系。法国也是印太国家，在印度洋与太平洋都有属地，拥有150万法国居民，也有常驻军力。“我们的海军是欧盟里唯一会长期执行主权任务的军队，目的是确保国际水域中的航行自由”。

法国外交部长还点名中国，指出该印太区面对一个新的战略事实，带来日增的紧张，“也就是中国不断增加的自信，有时甚至是独断。当然，也有经济与气候议题”。

柯隆纳强调，目的是要“维护选择的自由，好让该区的每个国家都有选择合作对象的自由。不只是承受中国强大影响的索罗门群岛，而是每个印太地区国家，都应该有选择的自由”。

就德国13日公布首份中国战略报告中，降低德国对中国的严重依赖。法国外长柯隆纳表示，“德国战略完全符合我们对中国的想法，中国同时是伙伴、竞争者与敌手。虽然敌对关系增加，但也不意味着不需要寻找可能的合作，或在必要时重申我们的不同，例如在人权方面”。

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