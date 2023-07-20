法国今夏观光起步兴盛 物价虽涨 本国外国游客汹涌

法国观光业继2022年夏季创下历史新高后，今年夏天，国内外观光客旅游需求仍强劲。旅游专业人士预计今年的营业额将进一步增加。

广告 继续浏览后续

在经历了营业额创历史纪录的 2022 年的夏季之后，今年夏天，法国和国际游客的需求仍然强劲。

今年夏天是，一个令法国观光业者眉开眼笑的夏天，继2022年创下历史新高后，法国旅游季迎来美好的开局。

火车厢挤满了度假客，海滩和各著名景点（如：圣米歇尔山、埃菲尔铁塔等）同样人潮拥挤。旅游专业人士预计他们的营业额将进一步增加，他们都祈祷这个夏天的生意兴旺能尽可能长地持续到九月底。

法国观光部长六月底就预言，今年夏季观光业的兴盛了，法国人及外国观光客也都回流了。

自新冠疫情结束以来，人们对假期的需求异常高涨，许多专家都不断在呼吁旅游业工作人员要结束休闲心态，上紧发条，开工了。

其实，法国观光部长六月底就预言今年夏季观光人潮兴旺了，法国人外国游客都回流了。自新冠疫情结束以来，人们对假期的需求异常高涨。

观光促销旅行社《AtoutFrance》老板克里斯天(Christian Mantei)指出，

暑假开锣以来，除了中国游客外，其他国家的外国游客纷纷回国，尤其是欧洲国家的游客。至于法国本国游客，根据全方位旅游观顾问公司(Protourisme )估计，其中有 2350 万人预订了商业住宿（例如酒店、露营地、季节性租赁等），每户平均度假消费预算为 2,450 欧元。这比 2022 年多了 200 欧元。“2023 年的夏天对国内游客和外国游客来说都是美好的，甚至是非常的美好。”

新冠疫情前的旅游习惯回归：

尽管价格大幅上涨，但 7 月初全国酒店入住率为 73.8%，与去年 (入住率减少0.8%)相比保持稳定：与 2022 年相比增长 8.8%，与 2019 年相比增长 28.4%。

不过，全方位旅游观顾问公司Protoursime主任迪迪耶指出，“出于预算原因，超过 200 万法国人放弃了真正的假期，转而做短期的度假。度假时，如果是售价便宜的6元的三明治，那么游客宁愿自己做这种三明治。”

而且，旅游业者感受到了旅游风气潮流的转变。在 4 月份之前预订量开始强劲之后，他们发现 5 月份的预订量急剧放缓，这迫使他们下调了价格预期。“我们看到促销活动从五月底开始一直持续到六月，特别是在地中海的某些顶级露营地”，这是法国露天旅馆联盟主席达佑(Dayot)指出的。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅