法国政府改组：总理未变 最年轻部长仅34岁

法国总统府7月20日正式宣布了政府部分改组的结果。整体看人员变化不大，总理人选没变，新到任的人基本来自马克龙的政治团体之内，几位预计将离任的部长基本保住了自己的位置。

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部分改组的政府被认为并不是一个新政府，仍然保持法兰西第五共和国第 43 届政府 "博尔内第一届 "政府的原型。据一些媒体报道，总理本希望进行更广泛的改组。但最终，总统路线占了上风。

分析认为：这次改组的最大获胜者是加布里埃尔-阿塔尔（Gabriel Attal），他从预算部长的职位晋升到更为重要的法国国民教育部长。现年34岁的阿塔尔，是马克龙主义政治团体里最年轻，人气也较强者，他从2018年担任国务秘书以来，在政府内仕途发展非常迅速，已经是政府的支柱之一，但在官僚顺序中却处于相对遥远的位置。他将执掌法国教育部，与其政治地位更相当。法国发生的一周郊区骚乱中，有大量的未成年青少年参与，引发人们对教育的重视。阿塔尔任重道远。

另一位被认为是赢家的新部长是国民议会马克龙的复兴党（RE）议员党团现任女主席奥罗尔-贝尔热（Aurore Bergé）。她长期以来一直要求获得一个职位，现在终于如愿以偿。贝尔热曾经是法国右翼政党的年轻政治家，先后拥戴萨科齐，余贝等政治家。马克龙当选总统后，她跳槽加入执政党，所以被当年的同党人斥责为叛徒。贝尔热在艰难的议会斗争中表现顽强，在退休改革等困难阶段付出积极努力，受到执政党和总统的承认。

不过分析说，她成为法国社会部部长后，将要离开一个非常露脸的议会职位，去做一个不那么露脸的部长。其他几位知名国会议员也做出了这样的选择，其中一些人已被宣布为政府成员。比如：执政党在马赛的议员阿格尔迪 鲁巴士Sabrina Agresti-Roubache将成为城市部长，菲利普 维吉尔 Philippe Vigier将成为负责法国海外省事务的部长等人都是如此。

法国政府的新部长21日将举行接交仪式，法国总统周末则将启程前往太平洋西南海域进行一周访问。

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