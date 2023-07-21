法国新政府今天权力交接 首开部长联席会议

法国/政府改组

法国总统马克龙周四结束了政府改组的悬念后，今天上午在爱丽舍宫召开了暑假前最后一次部长联席会议。新政府中有八位新面孔，原政府中的部长职务有较大的调整。

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政府改组的卸任者和继任者之间传统的权力交接仪式今天上午完成。

马克龙对新团队的开场白在部长联席会议上发表。据政府发言人韦兰(Olivier Véran)称，紧接着召开的部长联席会议是一个展示这个“强化政府”的机会，也是为了讨论近几个月来因养老金改革的激烈争论而动摇的国家局势，以及一名年轻人在道路检查中被警察杀害后引发的骚乱。

几位部长在改组中离开了政府，但权力重量级人物比如内政部、司法部、财政部长、国防部等部长仍然留任。 41 个部委组合中的 11 个部门有变动，但政府保留整体架构。

新政府的联席会议，是暑假前最后一次面对面的部长会议，马克龙布置有假期作业。据马克龙的随行人员表示，改组后“每一个内阁职务”“都面临挑战，要有能力以更快的速度和效率实施改革。

马克龙承诺在周日之前对4月17日颁布的“百日”法令制定自己的评估，并为养老金改革危机找到出路。当时设想的内容包括：制定新的“劳动契约”，以及“加强对非法移民的控制”等等。

17岁的纳赫尔在一次交通检查中被警察杀害事件导致法国连续几个晚上发生城市骚乱，总统对此也承诺将在“认真思考”后拿出办法。

通过在本周初确认虽改组仍留任总理伊丽莎白·博尔内，并维护在马蒂尼翁的地位，爱丽舍宫已经表明总统聚焦夏末承上启下工作的准备。

但是法新社说，然而，马克龙的主要困难并没有改变：他的政府在国民议会中仍然没有绝对多数席位，反对派也没有准备放弃对马克龙的抗议。

法国总统预计下周初将前往大洋洲访问，行程包括新喀里多尼亚、瓦努阿图和巴布亚新几内亚。

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