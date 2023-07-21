法国通过新法可给俄罗斯军队的逃兵难民身份

法国20日通过一条法律：可给予俄罗斯军队逃兵难民身份。这是法国第一个针对俄罗斯军队逃兵所释出的法理原则，它是以欧洲指令和欧盟法院做出的判决为基础。

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根据《国家庇护权法院（CNDA）》7月20日周四通过的原则，法国可以向拒绝在乌克兰作战的俄罗斯士兵授予难民身份，但该法院拒绝了俄罗斯公民的请求，因其提供的资料被判为条件不够。

国家庇护权法院（CNDA）在一份新闻稿中估计，“逃离乌克兰战争动员的俄罗斯人以及那些逃兵的被动员者可以获得难民身份”，因为“在这次动员的框架内被征召的俄罗斯国民可能会直接或间接构成战争罪”。

欧洲指令该学说是法国第一个针对俄罗斯军队逃兵的学说，基于2011年12月13日的欧洲指令和欧盟法院2015年2月26日的判决。但与此同时，法院驳回了一名自称逃兵的俄罗斯人的庇护申请，认为“所提供的声明和文件无法证明申请人是在俄罗斯的“战争”

这名28岁的俄罗斯申请人因父亲的“暴力和反复”行为于2019年4月离开俄罗斯，随后收到两张传票，作为弗拉基米尔·普京总统于2022年9月21日发起的部分动员的一部分。乌克兰战争。

法国保护难民和无国籍人办公室（Ofpra）由于怀疑他讲述故事的真实性，一审驳回了他的庇护申请。然后，一个由九名法官组成的“大型陪审团”于六月底审理了这名俄罗斯公民的请求。

向国务委员会提出上诉：

国家庇护权法院 (CNDA)针对这名俄罗斯人提供的文件资料举出了数个不正常、可疑情况，

并“还发现申请人于 2013 年被免除兵役，并引述了来自家庭和宗教上的恐惧而于 2019 年逃离了自己的国家”。

国家庇护权法院副主席克里斯蒂娜·马塞-德戈瓦(Christine Massé-Degois)向法新社表示，“要申请难民身份寻求保护，必须通过文件或详细并具个人化的声明等具体要素来证明其需要获得庇护的动机。”

原告的律师萨里嘉利(Sylvain Saligari)遗憾地说：“法院强烈要求证明这名俄罗斯人可以被动员征召，而逃离祖国的人不一定总是随身携带传票或军人手册”。他计划向国务委员会提出上诉。

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