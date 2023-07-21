阿斯彭论坛谈台海：和平解决台湾问题 法国和美国一致

法国总统马克龙4月份访华后强调欧洲必须“战略自主”，避免陷入不属于欧洲的危机，当时这被外界认为马克龙似乎不愿跟随美国的脚步。在正在举行的“阿斯彭安全论坛”（Aspen Security Forum）上，法国总统的外交顾问对此作出解释。

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在周四的“阿斯彭安全论坛”上，美国有线电视新闻网记者吉姆‧修托（Jim Sciutto）采访了法国总统马克龙的高级外交政策顾问伊曼纽尔‧博纳（Emmanuel Bonne），CNN记者提问说：“在我听来，好像是马克龙不那么确定西方会为台湾问题而与中国开战。”“美国总统拜登至今四次表示美国将以军事捍卫台湾。欧洲会吗？你认为美国为台湾和中国开战是个错误吗？”

马克龙的外交顾问博纳表示：如果爆发台海危机，法国将和美国站在一起。他同时强调利用威慑方式阻止中国攻打台湾的重要性。

博纳回答说，法国的“台湾政策和中国政策的关键部分与美国政府完全相同”。“我们遵循一中政策，我们希望台湾议题和平解决，因此我们的立场一致。”

博纳提到，当马克龙访华时，也有法国军舰通过台湾海峡，就如法国常做的，法国可能也是唯一经常如此前往台海区域的欧洲国家。“我们（法国）已经准备好负起责任，以在（台海）危机发生时和你们（美国）站在一起。”

博纳还说：“最重要的是要吓阻中国对台湾采取军事行动。这在很大程度上是马克龙总统在中国与习近平主席谈话的核心。他（马克龙）非常清楚地传达了这样的信息，即‘你不应该这样做。这将（让你）付出巨大的代价，你知道，这将迫使我们（对华）采取大规模制裁等，甚至可能更多。’所以，我的意思是，这个信息非常明确，我希望大家能都能看明白”。

《华盛顿观察家报》（Washington Examiner）说，除了最近的北约峰会发布的对中国明显更强硬的声明外，值得一问的是，博纳在阿斯彭的言论是否表明法国至少正在稍微调整其对华政策，使其向美国靠拢。值得注意的是，博纳也批评中国向俄罗斯提供军事装备。这也与拜登政府最近的言论相符。

《华盛顿观察家报》说，博纳是一位经验丰富的外交官，马克龙看重他的建议。因此，他周四的讲话将受到白宫、国会和五角大楼的欢迎。

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