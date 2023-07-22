台湾有事法国做什么：马克龙外交顾问怎么说

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法国外交政策顾问博纳星期四晚间在美国“阿斯本安全论坛”中表示，法美立场一致，如果台海爆发危机，法国已经准备好与美国站在同一阵线，而目前最重要的是吓阻中国不要采取行动。

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法国外交顾问说，如果台海危机，法美将并肩合作。据中央社引述消息报道，法国外交政策顾问博纳（Emmanuel Bonne）20日在科罗拉多州“阿斯本安全论坛”（Aspen Security Forum）接受美国有线电视新闻网（CNN）记者修托（Jim Sciutto）访问，谈及欧洲与美国最关切的议题：俄乌战争与台海危机。

欧美关系日前貌似龃龉，许多人怀疑法国总统马克龙（Emmanuel Macron）的欧洲战略自主是否企图与美国分道扬镳。对此，博纳否认，并强调欧洲必须更强大，好与美国等盟友并肩作战。博纳说：“我们会和美国携手面对全球挑战，例如中国。中国是全球挑战，对美国是，对欧盟而言也是。欧洲需增强实力独立自主，也更让美国信赖。”据博纳表示，欧洲已“战略觉醒”，也拟定了中国与印太战略。

修托提及马克宏访中回程飞机上关于台海危机引发国际譁然的访问时表示，“在我听来，马克宏好像不那么确定是否要为了台湾涉入与中国的世界大战”。

CNN的修托提问：“美国总统拜登（Joe Biden）至今已数度表示将以军事捍卫台湾。欧洲会吗？你认为美国为台湾和中国开战是个错误吗？”

据博纳首先回复，法国的中国及台湾政策和美国政府一致，“遵循一中政策，希望台湾议题和平解决，我们立场一样”。博纳提到当马克龙访中时，台湾总统蔡英文也在加州会见美国国会领袖，当时情势多变；法国也派出军舰通过台湾海峡，博纳称，“就如我们常做的，可能也是唯一经常如此的欧洲国家”。

博纳接着对CNN的记者强调，“法国已经准备好负起责任，以在（台海）危机发生时和你们站在一起”。

据中央社说，博纳认为马克龙当时想表达的是，欧洲陷入旷日持久俄乌战争时两边作战的困境。“但就原则、团结与经验而言，我们立场完全一致，且最重要的，是吓阻中国不要采取行动”。

博纳表示，这也是马克龙与中国国家主席习近平的谈话重点之一。马克龙清楚传达“你不应这么做，这会带来巨大代价，会迫使我们祭出大规模制裁，甚至更多行动”。

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