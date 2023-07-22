法国外交官称中国不应该向俄罗斯提供侵乌战物资

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法国总统马克龙的高级外交顾问博纳表示，中国正在向俄罗斯提供可用作军事装备的物品，尽管规模不大。博纳认为，中国不应该向俄罗斯提供能够用于侵乌战的物资。博纳还被问到中国不应该做哪些事情，博纳回答称，“当然是提供武器和经济支持。”美国官员警告，“我们将继续对为俄罗斯战争提供支持的公司采取行动，无论这些公司是位于中华人民共和国还是世界任何地方。”

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法国外交官称中国不应该向俄罗斯提供微妙物资。据路透社报道称，周四晚在阿斯本安全论坛上，当被问及西方是否看到任何证据表明中国在乌克兰战争中以任何方式武装俄罗斯时，马克龙爱丽舍宫外交团队负责人博纳Emmanuel Bonne告诉主持人：“是的，有迹象表明他们正在做我们不希望他们做的事情。”

当被问及中国是否正在交付武器时，博纳说：“嗯，某种军事装备……据我们所知，他们没有向俄罗斯提供大规模军事装备。”

法国官员告诉美国有线电视新闻网，博纳指的是军民两用技术和非致命援助，例如头盔和防弹衣。

白宫国家安全委员会发言人在被要求对此置评时表示，美国官员对从中国向俄罗斯转让“两用设备”感到担忧，这些设备可能用于杀死乌克兰人或对战场产生重大影响。

这位官员表示：“我们尚未看到中国向俄罗斯转交用于乌克兰战场的致命援助，但我们对此保持警惕并继续密切关注。”

这位官员表示：“我们将继续对为俄罗斯战争提供支持的公司采取行动，无论这些公司是位于中华人民共和国还是世界任何地方。”

马克龙办公室没有立即回复路透社的置评请求。中国驻巴黎大使馆没有立即回复通过电子邮件发送的置评请求。

据路透社说，自2022年2月莫斯科全面入侵乌克兰以来，中国一再否认向俄罗斯运送军事装备。

法国高级外交官博纳很少向媒体公开发表讲话，但经常向记者介绍背景情况。在法国总统四月访华期间，他是马克龙外交代表团的成员，也是马克龙与中国高级官员的联络人。

据博纳称，“我们最需要的是中国人对此放弃。”博纳说。“我们需要他们明白，乌克兰是一场全球规模的冲突，出于原则原因，我们不能承受乌克兰的失败，但也是出于非常可操作的原因。”

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