聪明反被聪明误？为赶车谎发恐袭警报要被判刑

法国/恐袭警报

法国一名 30 岁的男子至此被还押候审，他为赶一趟火车而发出虚假的恐怖袭击警报，导致法国北部里尔当日早上发生混乱，整个车站被紧急疏散。

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这名男子疑似惯犯，因他已经多次被定罪，此案昨天周五审判驳回他的申诉后，他将于 8 月 30 日与他的同伴一起接受审判，该同伴因同一罪控被起诉。

据 SNCF 律师 Me Vincent Domnesque 称，这位来自北方的 30 岁送货司机本周三向 SNCF 平台（法国火车运输公司）发送了两条短信，其中一条显示“恐怖分子警报”，另一条显示巴黎至里尔火车的号码。该人的犯罪记录有 18 次之多，其中 6 次是因为对配偶暴力或威胁。

经过电话调查，他和同伴一抵达里尔车站就被捕。

两人都承认了这一虚报恐袭警报的事实。该警报导致里尔交通中断，里尔两个车站都紧急疏散（其中一个车站疏散停运了三个小时），以及调集数十名国家警察、包括来自被称为“突袭”的精锐部队、排雷部门、士兵和消防员作紧急干预。

据他们解释说，他们来自最近搬到的吉伦特省（西南部），因为他们约好要去看望被安置在北部的孩子。

法新社引述法庭详细介绍说，他们延误了第一趟列车，然后他们发出恐袭警报，希望有警方检查，从而赶上预定的车次。

两名嫌犯的律师为他们开脱，称这是一起愚蠢恶作剧行为而已。 并说他们只想去看看她的孩子。

但检方称，他们做出了造成严重破坏的选择，也造成巨大的经济损失。

检方取消了此前对该男子宣判的两项缓刑，该男子现在必须在监狱服刑 18 个月，此外还将加上本案可能判决的刑期。

法院还考虑到，他已经摆脱了 2022 年法院禁止他与同伴接触的决定，以至于在 2023 年与她恢复同居。

据法新社，该被告面临两年监禁和 3 万欧元罚款。

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