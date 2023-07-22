香街大道冲刺前 环法赛穿行孚日山脉 据称仲伯已定

法国/环法赛

在抵达巴黎前夕，今年的环法自行车赛第20赛段于周六下午1点44分开骑，在孚日山脉进行最后的冲刺，虽然这是一场大战，但最终胜利似乎已无悬念。

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黄衫占有者乔纳斯·文格加德 (Jonas Vingegaard) 保持巨大领先优势（7 分 35 秒领先排名第二的塔德杰·波加卡尔 (Tadej Pogacar)），并且破碎了贝尔福特和勒马克斯坦之间最终争冠之战的梦想。

但环法赛最终排名第争夺，仍然紧张也极具吸引力。 今天赛段的起点是贝尔福狮子山脚，终点是马克斯坦河，途经阿尔萨斯山口、莫伊纳茨山口、大皮埃尔山口、施卢赫特山口、小巴隆山口和普拉茨瓦瑟尔山口。这是在 133.5 公里的比赛中列出的 6 次爬坡，以达到 3,500 米的正海拔点。 这是一种紧凑、超动态且非常艰苦的赛段，在过渡赛段后的第二天就迫使参赛者全速拼抢，让至此的时速计算记录下环法自行车赛历史上第五快的比赛。

在阿尔萨斯赛道上，难度较低的一侧（11.5公里，5.2%），两名车手领先主队近一分钟：维克多·坎佩纳茨（Victor Campenaerts）和贾斯珀·德·布斯特（Jasper De Buyst）。

随后，Col de la Croix des Moinats 赛段（5.2 公里，7.1%）的赛段不可小觑。 特别是在大皮埃尔山口，组织者们选择横贯拉罗什山段，要求以高难速度进行 1.2 公里的可怕弯坡，再增速通过山口，这可是 2014 年车队群摔的地方。

今天决胜道路应该是在最后两次攀坡中，即 Petit Ballon（9.3 公里，8.1%，路面非常粗糙）和 Platzerwasel（7.1 公里，8.4%），这也是 2022 年女子环法自行车赛在到达 Marktstein 高原之前所借用的一系列路线。

顺便说一句，今年女子环法赛明天出发。

据法新社说，如果文格加德几乎已经稳操胜券，那么他就必须警惕下坡路段，这是非常高难技术路段。 2014 年，西班牙人阿尔贝托·康塔多 (Alberto Contador) 正是在这里摔倒，并且报告胫骨骨折。

今天终点前夕进行公路赛的形式，而不是传统的计时赛。这个赛制今年已经经过多次测试，特别是最近在阿尔卑斯山段，此前例如 2019 年的 Val Thorens、2016 年的莫尔济讷和 2015 年的 Alpe d'Huez也都采取公路赛计分。

预计今天下午 5:05 抵达马克斯坦，当然这是以平均 40 公里/小时计算的环赛车队到达终点的时间。

环法赛明天在巴黎凯旋门下作最后的冲刺。

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