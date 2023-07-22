马克龙非洲顾问获任驻台北官职

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法国总统马克龙的非洲顾问弗兰克·帕里斯将接管法国驻台北办事处的领导管理工作，该办事处是法国在台湾的非官方代表机构。

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据法新社引述法国外交消息人士透露，法国总统马克龙的非洲顾问弗兰克·帕里斯(Franck Paris)即将加入外交部，并将于今年夏天赴台湾上任”。

此前《非洲青年》周刊曾透露此一信息。

2017 年 5 月，弗兰克·帕里斯在马克龙 (Emmanuel Macron) 第一个五年任期伊始就受揽进入爱丽舍宫，为马克龙翻开巴黎后殖民非洲政策即称之为“法兰西非洲”这一页的愿望提供建议。

与此同时，法国结束了在非洲萨赫勒地区的“新月”反恐行动，并从目前已经由军政府控制的马里和布基纳法索撤军。

据法新社说，在中美竞争和南海周边紧张局势的背景下，弗兰克·帕里斯将在台湾聚焦其他全球地缘政治问题。南海是一条高度战略性的航道，中国声称对南海几乎全部海域拥有主权。

而且，中国认为，自 1949 年中国内战结束以来，拥有 2400 万人口的台湾是一个尚未与中国其他领土统一的省份。

目前，只有十几个国家在外交上承认台湾。

法国坚持“一个中国政策”，法国与台湾没有正式的外交关系，法国在台湾并没有正式设立大使馆，而只是一个“办事处”。

消息没有提及马克龙任命帕里斯担任法国驻台湾代表的进一步细节内容。

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