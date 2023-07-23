游泳世锦赛： 法国选手马尔尚破男子400米混合泳世界纪录

在日本福冈举行的世界水上运动锦标赛上，法国21岁泳将马尔尚（Leon Marchand）23日以4分2秒50夺得了男子400米个人混合泳冠军，同时打破美国泳坛传奇人物“飞鱼”费尔普斯保持的最后一项世界纪录。

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法新社报导，马尔尚（Leon Marchand）的成绩为4分2秒50，领先美国选手佛斯特（Carson Foster）的4分6秒56和日本泳将濑户大也的4分9秒41，也比美国选手费尔普斯（Michael Phelps）的世界纪录快了一秒多。费尔普斯于2008年北京奥运以4分3秒84创下世界纪录，是保持时间最长的游泳世界纪录。

有趣的是：法国选手马尔尚23日的比赛是在美国游泳老将费尔普斯的注视下进行的，费尔普斯当时正为美国电视台NBC做现场报道。比赛开始，马尔尚先是一直和美国选手佛斯特不分上下，之后略有超过，然后拉开距离。一年前的布达佩斯世锦赛中，马尔尚取得同一比赛的冠军，佛斯特则取得亚军，今年仍然如此。

法国西南城市图卢兹出生的马尔尚在下周四的男子800米混和泳比赛中，还将和一年前一样，要与美国选手佛斯特竞争冠军。

马尔尚的教练是鲍勃 鲍曼（Bob Bowman），恰是当年费尔普斯的教练。马尔尚充满信心再次获得冠军，他对自己在400米混合泳将自己的成绩提升2秒并且打破世界纪录非常高兴，说更好的成绩还在前面。

澳洲女泳将提特穆斯（Ariarne Titmus）23日在世锦赛女子400米自由式项目夺冠，同样打破世界纪录。她以3分55秒38的成绩，超越加拿大选手麦金塔许（Summer McIntosh）今年稍早创下的3分56秒08旧世界纪录。

澳洲女泳队23日也刷新女子4x100米自由式接力的世界纪录，她们以3分27秒96的成绩夺得金牌，美国和中国队则分别以3分31秒93、3分32秒40拿下银牌和铜牌。

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