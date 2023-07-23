环法赛女子自行车已经骑完第一赛段

法国/女子自行车环法赛

第二届女子环法赛今天开赛，同一天男子环法赛稍晚应当在巴黎冲刺结束今年的比赛。女子环法赛今天起跑避开了巴黎，选择在多山的克莱蒙费朗开骑。比利时选手获得了今天的黄衫。

比利时选手洛特·科佩基赢得了环法女子自行车赛第一赛段的冠军，并穿上了该赛事的第一件黄色球衣。图为科佩基抵达终点时。

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据法新社今天报道称，周日在法国克莱蒙费朗，比利时选手洛特·科佩基赢得了环法女子自行车赛第一赛段的冠军，并穿上了该赛事的第一件黄色球衣。

来自比利时 SD Worx 车队的该骑手在当天有难度的山段峰顶前不久发起冲刺，该坡峰距离终点线Durtol 海岸有 9 公里，科佩基领先她的荷兰队友 Lorena Wiebes 近一分钟。

法国第二届女子环法自行车赛今天是在多姆山的克莱蒙费朗开始。今年的环赛路线全长960.4公里，分八个赛段：

7 月 23 日星期日 - 第一赛段：克莱蒙费朗 - 克莱蒙费朗（124 公里）

7 月 24 日星期一 - 第二赛段：克莱蒙费朗 - 莫里亚克（148 公里）

7 月 25 日星期二 - 第三赛段：Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux（147 公里）

7 月 26 日星期三 - 第四赛段：卡奥尔 - 罗德兹（177 公里）

7 月 27 日星期四 - 第五赛段：奥内城堡 - 阿尔比（126 公里）

7 月28 日星期五 - 第六赛段：阿尔比 - 布拉尼亚克（122 公里）

7 月 29 日星期六 - 第七赛段：Lannemezan - Tourmalet（90 公里）

7月31日星期日 - 第8赛段：波城 - 波城（个人计时赛，22公里）

今年共有25个车队参赛。

据法新社说，女子环法赛的全部奖金为250,000欧元。环赛冠军奖金是 50,000 欧元。 男子环法赛赛事的奖金是此额的十倍。

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