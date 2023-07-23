环法赛最后段竞争开始 丹麦人要夺第一

法国/环法赛

环法赛最后一段星期天下午 16 点 38 分在伊夫林省圣康坦出发，赛车手参加传统的表演性骑行。平原段惬意的行程并不妨碍稍晚在香榭丽舍大街最后的短时间爆发性炫耀，法新社说，那时可能会有沸腾点。

广告 继续浏览后续

据法新社说，其实第 110 届环法自行车赛抵达巴黎终点前，胜负基本定夺。

乔纳斯·文格加德（Jonas Vingegaard）被看好夺得他的第二个环法自行车赛冠军。他以 7 分 29 秒的优势领先总分亚军波加卡 (Pogacar)。这是自 2014 年以来的最大的冠亚军差距，文格加德只要确保安全骑着自行车抵达巴黎就是冠军。塔德杰·波加卡尔途中试图展开激烈竞争，他很快被丹麦人的优势压垮。

文格加德坚称，“我比去年强壮不了多少，但我持续锻炼与进步，而且与 2022 年不同，我在春季没有遇到任何健康问题”。

他的胜利证实了完全专注准备环法自行车赛的策略的理性与高明。

但周日上午，文格加德却宣布他还将参加8月底的环西班牙比赛，尝试拿下环法赛与环西班牙赛双冠王，这是自2017年克里斯托弗·弗鲁姆以来还没有过其他车手实现过的梦想。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅