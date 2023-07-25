法国8月1日起商店收银机不再自动给顾客纸张收据

8月1日起，法国商店收银机不再自动提供消费者列印的纸张收据。如果顾客需要，必须向商家提出要求。这是因应去年通过的一项环保法令。

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8月1日起，法国消费者在商店购物，如果需要如同往常的纸张收据，您必须在收银台明确索取。因高通胀时期而两次推迟后，旨在取消自动打印收据和银行卡的措施将于8月1日实施。

这是为因应法国政府去年12月在官方公报上发布的一项法令，但直到今年8月1日才开始实施，以允许法国人在目前物价上涨的情况下能够方便控制采购消费。尽管6月份食品通胀仍接近一年来的15%，但购物收据将不再必须列印出来给消费者。

法国政府为什么做出这样的决定？巴黎人报报道，它源自一项与反对浪费有关的法令：Agec 法。要知道，法国每年印制300亿张发票收据，就等于砍伐250亿棵树，偷走180亿升水。一家超市每年就要消耗750公里的发票卷筒！

但由于通货膨胀严重，法国民众需要控制采购消费，所以政府至今一直没有取消列印在纸张上的做法。

许多法国人仍然对这些纸张单据念念不忘，因为它们可以让你一目了然地看到你的开支，即使其中许多人有时最终会被压在钱包底下。

商店联盟主席DamienDefforey指出，至今仍然有 64 % 的顾客要求打印购物收据，

按照这项法令，以后，法国将没有纸张列印版本的数字收据或发票，通常商家是通过电子邮件、短信、二维码或应用程序发送给购物的消费者，但这仍然不太受客户欢迎。而企业也没有义务在商店中设置这种非物质化的替代方案。

法国中小企业商业手工业和观光部长奥利维亚·格雷瓜尔(Olivia Grégoire)办公室进一步说明，从下个月开始，商家将必须表明消费者必须要求购物纸张收据，而且这些信息必须“可读、可见和易于理解”，她并补充说，商家“将可以自由调整其呈现方式”。这是必要的预防措施，以免破坏消费者的稳定或让消费者感到困惑，尤其是老年人。

如果说像家乐福或 System U 这样的大型超市集团声称他们已经“准备好了”，那么对于所有小型独立企业来说，情况并不一定如此，因它们必须先修改其结账操作以消除机器的自动打印程序。 格雷瓜尔部长办公室还补充道：“我们正在追求生态目标，我们的主要目标是针对那些大超市集团，他们占了法国采购量的70%。”

但部分商家不会受这项法令影响

目前，对于那些在自动打印收据仍然存在，或者未正确张贴告示消费者必须索取才有纸张收据的商家，政府的制裁措施尚未明确出炉。但部长的随行人员明确表示，实施将“逐步”进行，

并非所有类型的企业都受到这项强制执行令的限制。特别是服务业，例如美发师，顾客总是会看到自动打印的收据，“以确保提供服务的价格”。

第二个例外涉及了购买家用电器案例，如果产品有缺陷，收到的家用电器纸张收据即构成证据，以能保证维修、退款或换货。

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