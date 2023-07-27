巴黎市政府前奥运五环雕塑被环保人士泼洒鲜血

巴黎奥运2024

巴黎市政府前面广场上树立的2024奥运五环雕塑，周四(27日)被环保人士洒满鲜血，以示抗议。

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一个名叫《青年气候(Youth for Climate) 》的环保团体认为：举办奥运会带来巨大的社会和环境成本。因此愤而不满，泼洒鲜血在巴黎市政厅大楼前的奥运五环雕塑上，以示抗议

这个泼洒鲜血的青年气候组织声称，这是一次“重击”行动。 位于巴黎市中心第一区的巴黎市政厅前面树立的这个巨大奥运五环雕塑品，已被环保活动人士泼洒鲜血、喷血，他们谴责明年在巴黎举办2024奥运会对环境和社会所造成的影响。

据青年气候组织称，本周四上午发生的这一行动的起因是“象征性地谴责巴黎奥运会以及由此产生的社会项目造成的人类、生态和社会成本”。

这个组织的积极活动人士称，奥运会这一活动“是通过牺牲人类生命来实现的，具有生态灭绝性和反社会性”。对他们来说：“奥运的举行会摧毁、（……）会让生命和我们的自由遭到谴责。»

一天前(7月26日)，在塞纳河上举行了史无前例的开幕式，巴黎奥运会就此正式进入筹备工作的最后一年。主办方预计将在这种“压力下”做最后冲刺，但同时也展现了他们的信心。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙周三上午在访问新喀里多尼亚期间保证，法国“肯定会准备好”主办奥运会，同时承认在住宿、交通和安全方面的组织工作，是一种“挑战”。YYY国际奥委会主席托马斯·巴赫在正式向各地的奥委会发出邀请后也表示他对此次奥运会“非常非常有信心”。

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