法国老板向中俄提供敏感芯片案 挖出一位中国领导

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位于法国马恩河谷省（Val-de-Marne）的奥米克（OMMIC）公司因向中国和俄罗斯非法转让芯片技术而被起诉。

中国大股东 Ruodan Z.希望以向该行业提供资金支持为幌子，获取法国的专有技术，特别是 Ommic 掌握的新型氮化镓技术。

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据法国《观点周刊》和法新社7月27日报道，专业生产半导体芯片的奥米克公司是法国创新的旗舰之一。但是，如果说这家公司现在成为焦点，那并不是因为它的技术实力，而是因为它的老板可能犯下的罪行。

据《巴黎人报》报道，该公司的老板马克-R.被指控"向外国势力提供可能损害国家根本利益的程序、文件或档案"。因此，他将面临15年的监禁。

该报道说，马克 R.涉嫌向中国运送电子芯片。这些芯片用于军用雷达、战斗机和导弹制导系统。2021年1月8日，他运往中国的首批货物在海关被截获，其中有844个半导体。分析表明，奥米克公司隐瞒了芯片的实际功率，以便不受军民两用产品法的管制。据《巴黎人报》报道，2022年11月，国家反恐检察官办公室要求国内安全总局（DGSI）调查该公司的做法。

挖出一位中国领导

法国中央反金融犯罪办公室调查发现：奥米克（OMMIC）公司现在的所有人是名叫Ruodan Z.（暂译若丹 Z）的中国人，他持有该公司94%的股份。此人与中国国防工业有直接关系，更增加了法国受外国干涉的风险。法国司法系统已锁定了这位中国企业家：他还拥有一家位于里尔的纳米技术公司的股份。不过，若丹-Z本人.并未在奥米克公司任职。他利用前法国工程师马克-R.（Marc R.）作为"幌子"老板，并让他的妻子和孩子担任战略要职。

事实上，法国国内安全总局DGSI怀疑若丹-Z（Ruodan Z.）想向中国转让迄今未知的技术，特别是用于高效功率晶体管和集成电路的氮化镓（GaN）技术，在过去五年，所有法国军事装备都是基于该技术制造的。

向俄罗斯转移

更重要的是，奥米克公司的负责人希望通过制定一揽子金融方案，绕过法国和俄罗斯之间的军事禁运，将这些物质运往俄罗斯。然后，这些芯片和工艺就会进入俄罗斯的军事部件。马克-R.在司法监听录音中忧心忡忡地说，"我们传递了不该传递的信息"。

据《巴黎人报》报道，马克-R.涉嫌直接转移或通过包裹发送电子芯片。迄今为止，这些出口为奥米克公司赚取了1180万欧元。对于这位把自己的公司称为"宝贝"的人来说，出口这些物质是公司生存的必要条件。当被问及他是否想过这些芯片会对乌克兰战争造成坏影响时，这位前工程师宣称，"这些产品用于电子指向天线"。据报，俄罗斯公司好像告诉他"一般用于飞机或船舶"。

至于中国大股东若丹 Z（Ruodan Z.），他的股份已被法院扣押。随后，法国国家通过其追回被扣押和没收资产的机构获得了管理授权。这发生在奥米克Ommic公司被美国公司收购并更名为Macom之前。该报说，选择买家并非无辜：美国和中国正在就半导体展开一场无情的技术战。

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