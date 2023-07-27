2024奥运期间巴黎房租将翻涨6倍

法国再保公司的经纪人将奥运会期间爱短期租屋集团彼迎 (Airbnb) 平台上广告的费率与通常实行的费率进行了比较。 巴黎人报引述这项比较结果：在大巴黎地区住宿过夜需要有很多手段，因2024巴黎奥运会期间，巴黎房租将涨价6倍。 

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埃菲尔铁塔前巴黎奥运五环
埃菲尔铁塔前巴黎奥运五环 AP - Francois Mori
作者： 珍妮特
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2024年巴黎奥运会是否会引起大巴黎地区居民的宏伟幻想？或者至少对于那些在奥运会期间出租房产的人来说，他们可能会这么认为，因为价格似乎过高。 

巴黎人报报道Réassurez-moi这》家再保公司的销售保险的经纪人有趣地将爱彼迎 Airbnb 平台上奥运会期间（2024 年 7 26 日至 8 月 11 日）的两周内的住宿租金价格与大巴黎地区2023 同期的价格进行了比较 

结果是小套房每晚的中位价格明年为 756 欧元，今年的价格为 130 欧元（增加5.8 倍1房一厅的住所每晚价格为 829 欧元，而今年为 129 欧元6.42bei），最后，2房一厅每晚租金为 1,209 欧元，今年租金为239 欧元5)。显然，这意味着根据住宿类型，价格要乘以 4 或 5 甚至 6 倍。我们16天住宿的总结算后，丰硕的房租收益让你头晕目眩。 

仔细看看：如果算上爱彼迎平台的成本和30%的所得税，小套房业主的收入将达到8,873欧元，对于两居室公寓业主的收入将达到9,736欧元，而3居室公寓业主的租金将达到14,193欧元。这也就是说，人们应该停止把钱存起来，而是投入这场奥运租屋的抢钱大战。 

不过，Réassurez-moi 副总经理德尔菲娜·巴尔杜(Delphine Bardou)表示：“现在下结论还为时过早。”一方面，距离奥运会还有一年，届时房价有时间进化另一方面，鉴于游客众多，许多业主将在未来几个月内将房产出租。由于竞争的影响，这应该会机械地降低价格。从那时起，我们对租金的算法比较偏向于增加2.5倍或3倍。 

比较结果也显示，维勒班特(Villepinte)圣德尼（Saint-Denis）两市租屋第 16 区贵另一个有趣的发现是，2024巴黎奥运会使整个大巴黎地区住房租金受益，而特别只有巴黎受益我们可以看到郊区和首都之间的价格差异很小。尤其是塞纳-德尼（Saint-Denis，法国最贫穷的省份。因此，维勒班特和圣德尼的价格高于巴黎第 16 区的价格。现象在奥运会之外的时间，是难以想象的。 

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