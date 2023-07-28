巴黎奥运塞纳河上开幕 两岸旧书商不肯让路

巴黎奥运2024

巴黎旧书摊，全世界最大的露天书店群，绵延在美丽的塞纳河畔已有450年了，可是，巴黎奥运开幕式要在河上开，警方以安全的理由请书商让路。最新的消息是，书商们个个义愤填膺，不让!

2017年6月23日，法国巴黎，从亚历山大三世桥上俯瞰，可以看到一条漂浮在塞纳河上的田径跑道，背景是埃菲尔铁塔，巴黎变成一个巨大的奥林匹克公园，以庆祝国际奥林匹克日。

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谁叫法国人事多，要在体育场外，也就是在巴黎市的心脏地带塞纳河上举办奥运开幕式，这可是现代奥林匹克有史以来从未有过的事情。开幕式时间是2024年7月26日，那天，大船小船，各式彩船，从河上遥遥驶来，船上载着数万运动健将，两边数十万围观民众……

巴黎警察局考虑的是另外的事情---安全，想来想去，要把绵延在两岸的巴黎旧书摊临时搬走。7月25日，警方告知书商，经过评估，为了保证开幕式绝对安全无虞，位于开幕现场内的书摊要统统搬走。

巴黎市警察局依据治安法条款，开幕之日所有进入开幕式的人流都要“符合安全规则”，以避免大型事件进行时发生任何恐怖风险。

这些塞纳河畔的书商们平日里看起来有点像流浪汉一样，警察局的通知让他们顿时清醒起来。代表200个旧书商也就是巴黎旧书商总数88%的“巴黎旧书商文化协会”说：“我们没有任何想搬走的愿望!”

这些猛看起来有点闲散，有点无精打采，像在梦中的小摊贩们，甚至有点愤怒了。“7月10号，巴黎主管塞纳河事务的副市长竟然对我们说，如果我们不搬走，就会影响奥运开幕庆典举行!”

旧书商的代表杰罗姆-卡莱很不平地告诉记者：“我们是巴黎的重大象征，450年来我们就在这里。他们想借着奥林匹克庆典的机会把我们这道风景线擦掉，有点太疯狂了吧!”

旧书商不肯搬走，巴黎市政府周四致信劝说：我们理解你们的心情，承认你们的活动“属于塞纳河畔杰出风景特征的一部分”。信中还说，总共570个书摊，只需要搬走其中的59%。

市政府说得好听，但也不大可能否定警察局的决定。市府向旧书商们建议，“拆除、搬走，重新安置书摊，市府全包了。”市府还愿意出钱帮助各位装修、重新安置的书摊将焕然一新，大大有助于把巴黎塞纳旧书摊申报为联合国教科文组织非物质遗产。

市府还邀请旧书商参与塞纳附近文学小区打造的“书商村”。

市府开出的条件不错，大家好好商量吧。

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