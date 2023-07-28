广美·罗林开始反击，对阿兰德龙的孩子们提起投诉

法国/社会

法国著名影星阿兰·德龙的日本裔“陪伴人”广美·罗林（Hiromi Rolin）对阿兰德龙的孩子们提起投诉，并提及她和阿兰德龙之间的“爱恋关系”。

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阿兰·德龙的日本裔“陪伴人”广美·罗林开始进行强有力的反击。阿兰德龙的孩子们指责广美·罗林滥用阿兰德龙的衰弱，但自称是阿兰德龙同居女友的广美·罗林7月28日星期五对阿兰德龙的孩子们提起投诉，指控阿兰德龙的三个孩子“诽谤性告发、盗窃和暴力”。检方已经就她的投诉立案调查。

根据巴黎人报，7月28日星期五上午，广美·罗林的律师Yassine Bouzrou对阿兰德龙的三个孩子--Anouchka、Anthony和Alain-Fabien Delon--以“暴力、盗窃和诽谤性告发”罪提起投诉。周五下午，阿兰德龙居住庄园所在地的法国卢瓦雷省蒙塔日检方宣布，启动一个单独程序，委托蒙塔日宪兵队的研究大队和奥尔良研究分部就这一投诉进行联合调查。

在阿兰德龙位于卢瓦雷的住宅里，广美·罗林已经在阿兰德龙的身边生活了好几年的时间。三个多星期前的7月5日，广美·罗林被赶出了这所住宅。当广美·罗林试图翻越围栏去取回她的个人物品时，阿兰德龙孩子们指派的保安阻止她进入该房产。

根据广美·罗林的说法，“当她遭受保安人员的暴力时，阿兰德龙的孩子们感到高兴并大笑，而这些保安人员的暴力是阿兰德龙孩子们下令的。”广美·罗林的律师认为，这种从属关系在法律上确立了阿兰德龙孩子们是暴力的同谋。

从根本上来说，广美·罗林周五提起的投诉也是为了澄清广美与阿兰德龙之间的关系的性质。阿兰德龙的孩子们一直说广美只是阿兰德龙的“陪伴人”，指控广美滥用了阿兰德龙的衰弱。

但是，广美·罗林强烈反驳试图给她贴上的“唯利是图的女管家”的标签。她自己说她是阿兰德龙的伴侣，并说“自1989年以来，她与阿兰德龙一直保持着亲密的和爱恋的关系”。她还说，自2006年以来，她与阿兰德龙在其位于卢瓦雷省的住宅里过着同居生活。

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