法国第二季度国内生产总值 (GDP) 增长达到 0.5%

法国第二季度4至6月经济增长幅度好于预期。继年初增长 0.1% 后，法国第二季度增长了 0.5%。 这些数字让法国国家统计局感到惊喜，但经济部长布鲁诺·勒梅尔并不感到意外，并称赞：表现出色。

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法国2023第二季度经济增长表现，首次更多受到出口亮丽而非消费的推动。 勒阿弗尔港口
法国2023第二季度经济增长表现，首次更多受到出口亮丽而非消费的推动。 勒阿弗尔港口 © CHARLY TRIBALLEAU / AFP/File
作者： 法广
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法国经济部长对新闻媒体称法国经济的出色表现，他说这要归功于员工要归功于企业家要归功于我们新建工厂中工人的努力，自2017年以来新建工厂已经超过300。这是法国人的努力。 这是因为我们与共和国总统一起为国家经济成功创造了条件，更具有吸引力的税收，职业培训，素质，对工业企业的支持，鼓励创新，投资是这一切所产生的结果 

资产管理公司奥斯特鲁姆Ostrum首席经济学家菲利普·瓦希特Philippe Waechter 证实，法国经济增长首次更多地受到出口而非消费的推动：“特别是工业船舶的出口比重在第二季度非常重要，这就解释了第二季度经济增长的特殊性。 如果这能够弥补消费的萎缩，那就更好了这是个好消息，但也反映出法国经济有能力出口稍微复杂的商品，以满足其他国家的需求。 » 

 
至于这一增长势头能否抵御全球经济低迷的影响呢瓦希特说：“” 很难知道事实上，必须通过刺激消费和商业投资找到其他杠杆来实现更持续的增长目前，我们观察到一种悖论：一方面，法国的工业生产相当强劲但另一方面，商界领袖的士气却在下降欧洲央行调查证实：欧元区企业信贷需求正在下降然而法国却是一个例外。前国际货币基金总裁，克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）在欧洲央行管理委员会会议后的新闻发布会指出，“在欧洲范围内，尽管面临这种不良环境，法国企业仍在继续投资。在法国，我们有令人鼓舞的消息。 公司在不断投资，不断适应环境在这种有些不利、消极的环境下，没有人放弃努力。 » 

另外，乌克兰战争和通胀膨胀带来的负面影响，目前无法确定但尽管如此，法国政府仍寄望于 2023 年一年内实现 1% 的增长菲利普·瓦希特PhilippeWaechter认为这个目标完全有可能实现 

 然而值得一提的是，这一增长目标距离 2022 年实现的 增长幅度2.6% 还相去甚远 

 

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