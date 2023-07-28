法国第二季度国内生产总值 (GDP) 增长达到 0.5%

法国第二季度4至6月经济增长幅度好于预期。继年初增长 0.1% 后，法国第二季度增长了 0.5%。 这些数字让法国国家统计局感到惊喜，但经济部长布鲁诺·勒梅尔并不感到意外，并称赞：表现出色。

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法国经济部长对新闻媒体称赞法国经济的出色表现，他说：“这要归功于员工、要归功于企业家、要归功于我们新建工厂中工人的努力，自2017年以来新建工厂已经超过300家。这是法国人的努力。 这是因为我们与共和国总统一起为国家经济成功创造了条件，更具有吸引力的税收，职业培训，素质，对工业企业的支持，鼓励创新，投资。 是这一切所产生的结果。

资产管理公司奥斯特鲁姆Ostrum首席经济学家菲利普·瓦希特Philippe Waechter 证实，法国经济增长首次更多地受到出口而非消费的推动：“特别是工业船舶的出口比重在第二季度非常重要，这就解释了第二季度经济增长的特殊性。 如果这能够弥补消费的萎缩，那就更好了。 这是个好消息，但也反映出法国经济有能力出口稍微复杂的商品，以满足其他国家的需求。 »



至于这一增长势头能否抵御全球经济低迷的影响呢？瓦希特说：“” 很难知道。 事实上，必须通过刺激消费和商业投资找到其他杠杆来实现更持续的增长。 目前，我们观察到一种悖论：一方面，法国的工业生产相当强劲。 但另一方面，商界领袖的士气却在下降。 欧洲央行调查证实：欧元区企业信贷需求正在下降。 然而法国却是一个例外。前国际货币基金总裁，克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）在欧洲央行管理委员会会议后的新闻发布会指出，“在欧洲范围内，尽管面临这种不良环境，法国企业仍在继续投资。在法国，我们有令人鼓舞的消息。 公司在不断投资，不断适应环境。 在这种有些不利、消极的环境下，没有人放弃努力。 »

另外，乌克兰战争和通胀膨胀带来的负面影响，目前无法确定。 但尽管如此，法国政府仍寄望于 2023 年一年内实现 1% 的增长。 菲利普·瓦希特PhilippeWaechter认为这个目标完全有可能实现。

然而值得一提的是，这一增长目标距离 2022 年实现的 增长幅度2.6% 还相去甚远。

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