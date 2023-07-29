勒梅尔：法国“对中国的工业投资持开放态度”

经贸合作

欧亚 – 正在某些西方国家正担心其经济对这个亚洲巨人的依赖时，法国经济部长29日在北京敦促中国加大对法国的投资力度。 法国经济部长勒梅尔表示：“我非常坦白地告诉大家：法国欢迎中国投资者，特别是在电动汽车、电池和能源转型领域。”

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勒梅尔特别引用了中国锂电池制造商厦钨（XTC)和法国核电巨头欧安诺集团(Orano)在敦刻尔克投资固态电池超级工厂，以及在杜埃(Douai)的中日远景电池工厂的例子。 不过，法国经济部长提醒说：“我们希望欢迎中国在法国领土上进行重大投资[……]，并考虑哪些内容属于主权范围，哪些内容不属于主权范围。”

中国国务院副总理何立峰与法国经济、财政及工业、数字主权部部长勒梅尔29日在北京共同主持第九次中法高级别经济财金对话。 何力峰表示，希望法国能为企业“提供更加公平、公正、非歧视的营商环境”，并保证中国投资近年来为法国创造了5万个就业岗位。

何立峰补充说：“我们希望法国加强中欧友好合作。”他强调，中国相信中法双边关系“基础良好”。 中国是法国第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国，但法国企业越来越担心自己将陷入两个全球经济超级大国之间日益激烈的经济竞争的交火之中。

勒梅尔就中国投资发表上述言论之际，一些西方国家，尤其是德国，声称希望减少对中国的经济依赖。 勒梅尔还表示：“新冠疫情之后，所有发达国家都自然会寻求在价值链中拥有更多独立性，以便能够应对可能出现的新危机。” “这一选择不应妨碍我们在必要领域加强合作。 »

两国因此讨论了全球金融稳定、发展中经济体的可持续融资、气候变化、粮食安全和生物多样性。

勒梅尔宣布，本周六的对话在某些文件上取得了进展，特别是在航空或化妆品认证方面。 在这一领域成立了一个工作组来研究知识产权和安全问题。

法国经济、财政、工业和数字主权部长将于周一前往深圳，这座有时被称为“中国硅谷”的大都市。 在那里，他将会见中国投资者和大老板，其中包括比亚迪汽车（BYD Auto）老板。 该品牌正在考虑在欧洲开设一家电动汽车工厂。

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