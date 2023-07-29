法国财经部长勒梅尔：法国欢迎中国投资者

法中关系，财经

正在中国访问的法国经济部长布鲁诺-勒梅尔周六（7月29日）在北京呼吁中国向法国增加投资，而于此同时，一些西方国家正讨论如何“去风险”、避免经济对中国这一亚洲巨人过于依赖。

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勒梅尔说，"我坦率地告诉你们：法国欢迎中国投资者，尤其是在电动汽车、电池和能源转型领域。“，他同时也指出， "我们欢迎中国在法国领土上的重大投资，但同时也要考虑到哪些（投资）属于主权范围，哪些不属于主权范围"。

勒梅尔是在与中国负责经济和金融事务的副总理何立峰会晤之后发表上述讲话的。

何立峰在会晤中，则向勒梅尔表达了希望法国"提供一个更加公平、公正和非歧视性的贸易环境"。他说，近年来，中国投资为法国创造了5万个就业机会。

勒梅尔是乘参加第九次"法中高层经济金融对话"之际对华访问的。2013年启动的该对话每年举行一次，是法国和中国间高级别经济和金融合作机制。今年是自新冠疫情之后首次以实体形式举行的对话。会议在北京钓鱼台国宾馆举行，讨论的议题包括全球金融稳定、发展中经济体的可持续融资和债务的公平处理、世界贸易组织的作用、气候变化、粮食安全和生物多样性等。

巴黎还表示希望借此机会 "重新平衡 "法中经济关系。据法国财政部数据，2022年法国对中贸易逆差达到近540亿欧元。

在结束在北京的工作会议后，勒梅尔下周一将前深圳，法新社报道特别提到，深圳是被称为 "中国的硅谷"的大都市，是许多新技术专业公司的所在地。作为全称为”法国经济、财政、工业和数字主权部“部长的勒梅尔将利用访问之际，会见一些中国投资者和企业高层，包括与中国著名电动汽车制造商比亚迪的高层管理人员会面。据报道，比亚迪正在考虑在欧洲开设一家电动汽车工厂。

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