尼日尔经济基本取决于铀的出口收入

铀矿

非洲 – 欧安诺集团（Orano）法国一家跨国能源公司， 尼日尔是欧安诺铀矿业务最重要的来源国。7月26日尼日尔发生政变，给铀矿业务供应带来变数。虽然法国现阶段没有宣布撤侨，但外交部已经告诫当地的法国侨民呆在家里，静观局势的发展。

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法国总统府已经明确表示，马克龙“不会容忍任何针对法国及其利益的攻击”。 马克龙还发表声明称，尼日尔的军事政变对地区安全产生了威胁，他呼吁释放被扣押的总统巴祖姆，并希望尼日尔重建宪法秩序。

31日欧安诺集团高层对法新社记者表示，短期内来看，“当前的危机不会对欧安诺向法国及其国际客户的交付能力产生影响”。根据欧洲原子能共同体供应机构 (ESA) 的数据，2021 年尼日尔占世界天然铀产量的 4.7%，远远落后于哈萨克斯坦 (45.2%)。

欧洲原子能共同体周一告诉法新社，2022年，“尼日尔是欧盟第二大天然铀供应国，份额为25.38%”，为13个欧盟成员国正在运行的约103座反应堆生产燃料，其中一半在法国（56反应堆）。 哈萨克斯坦、尼日尔和加拿大总共供应了欧盟天然铀的74.19%。

欧洲原子能共同体技术委员会的数据显示，2005年至2020年期间，尼日尔是法国第三大天然铀供应国，占其供应量的19%，仅次于哈萨克斯坦和澳大利亚，领先于乌兹别克斯坦。

法国国际关系研究所 (IFRI) 撒哈拉以南非洲中心主任阿兰·安蒂尔 (Alain Antil) 向法新社表示，对于这种矿物，尼日尔“不再像 20 世纪 60 年代至 70 年代是巴黎的战略合作伙伴”。

法国生态部31日还表示，“尼日尔局势不会对法国天然铀供应安全构成任何风险”。米卢斯上阿尔萨斯大学民用核能专业研究员、核子地缘政治学者梅尔( Teva Meyer)表示：核运营商法国电力公司“十年来一直遵循供应组合多元化战略”，把铀的供应“转向乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和澳大利亚等中亚国家”。

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