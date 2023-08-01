法陆军参谋部：撤离法驻军不在议事日程上

撤侨

法国 – 8月2日，法国陆续从尼日尔开始撤侨。军方随后表示，撤离驻尼日尔的法国士兵并“不在议程上”。他告诉记者，疏散行动涉及平民、法国和欧洲公民，以确保政变后西方人的安全。

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总参谋部指出，三架飞机——空中客车 A330 和 A330 MRTT（多用途）——已经从法国南部的一个空军基地出发，前往尼亚美民用机场。他没有详细说明抵达机场的具体时间，暗示是“深夜”返回。

他也无法透露有多少国民选择离开该国。

当被问及仍然可以包租的飞机数量时，总参谋部解释说：“我们会根据抵达尼亚美人数的情况酌情决定”。

尼日尔上周由阿卜杜拉哈曼·蒂亚尼将军领导的政变推翻了民选总统穆罕默德·巴祖姆。 蒂尼将军以这个被圣战组织暴力破坏的国家“安全局势恶化”为这次政变辩护。

周日，数千名支持政变的示威者聚集在尼亚美法国大使馆外，挥舞着暴力口号并试图进入大楼。法国武装部队总参谋部保证，这次疏散行动是由于周日在尼亚美发生的事件引发的。

参谋长还表示，上个星期以来，尼日尔的领空已经关闭，我们的任务是为法国公民、其家属或希望离开尼日尔的欧洲人返回提供便利。

法国军方解释道，他们这次行动是有尼日尔人合作的，但他没有说明合作者是否包括政变的军人。

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