法国东部一度假村发生火灾 11人丧命

火灾

法国 – 法国东部一个度假村9日凌晨发生火灾，非常不幸的是有11人死亡，一名重伤。法国总理博尔纳视察火灾现场；总统马克龙形容火灾是场悲剧。消防和救援服务部门行动中心共出动76 名消防员、四辆消防车、四辆救护车、一个医疗站和三把梯子。

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位于法国东部的温策奈姆（Wintzenheim）度假村一共容纳了28名智残者；火灾发生在清晨6点33分，死亡者基本是住在二楼的房客，被安置在楼底下的房客顺利躲避了火灾。火灾原因还在调查之中。温策奈姆副镇长勒华（Daniel Leroy）告诉媒体，占地面积在500平米的度假村几年前刚刚翻新过，一直没有出过什么问题。他还表示，消防队员用搜救犬和无人机找到最后两具尸体，使已找到的9具尸体增加至11人。

房主在获知度假村起火后立即报警，消防队在不到15分钟后赶到，但木质度假村火势太大，房顶很快烧塌，警方冒着很大的危险找到了最后两具尸体。

消防队队长表示，火灾发生在清晨，大家都还在睡觉。前去度假智障和照护者有的及时逃离；11人被困在火海中，基本上是被安排住在二楼的人士。

温策奈姆（Wintzenheim）是法国大东部大区上莱茵省的一个市镇。市镇在一份声明中表示，尽管火势猛烈，但火灾很快得到控制。声明还写道，17人被安置在安全的地方，1人重伤；另外一名受到惊吓的人在接受心理治疗。当地居民接受采访时纷纷表示，住在里边的人都是些智残者，有的人行走不便，他们感到万分痛心。

9日清晨发生的火灾是7年以来最严重的一起。2016年8月6日，法国鲁昂酒吧火灾是由生日蜡烛掉落后引燃墙壁和屋顶表面的隔音材料造成的。事发时，20多个年轻人正在位于鲁昂市中心的“自由古巴”酒吧地下层举办一场私人生日派对。接到火灾报警后，50余名消防员赶至现场实施救援。酒吧火灾使得14人死亡；5人被烧伤。

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