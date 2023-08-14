巴黎检方调查埃菲尔铁塔虚假炸弹威胁

巴黎铁塔

巴黎埃菲尔铁塔上周六（8月12日）发生两起虚假炸弹威胁警报，导致疏散游客。巴黎检察院开始调查。

广告 继续浏览后续

据巴黎检察院8月14日向法新社证实，已对巴黎埃菲尔铁塔虚假炸弹威胁案启动调查。该检察院表示，"在虚假炸弹威胁之后展开调查是很平常的事情。不幸的是，这种威胁经常发生"，“目标可能是历史古迹、学校、机场等地”。

巴黎检察官证实了之前《巴黎人报》的报道，他说，检方将这项调查委托给了巴黎第七区警察局，罪名是威胁要对他人实施犯罪，以及发布虚假信息"。这些罪可判处两年监禁和3万欧元罚款。

检察官办公室周一称，隶属于刑事调查部门的“Pharos”报告平台报告了两起虚假炸弹威胁，导致周六从埃菲尔铁塔两次疏散人员"。

这些虚假警报发布在一个热门论坛和警察局的网站上，该网站允许用户与警方联系。

法新社从埃菲尔铁塔运营公司（Sete）和警方的消息来源获悉，上周六，警方的拆弹专家收到炸弹威胁赶赴现场之后，埃菲尔铁塔的三层平台疏散游客关闭数小时。

埃菲尔铁塔运营公司Sete的一位女发言人在周六中午时分证实了法国BFM电视台的报道。她强调说："这是此类情况下的标准程序，尽管这种情况很少见。

该发言人补充说，疏散涉及埃菲尔铁塔上的所有三层，包括塔楼餐厅和前院。当时迅速设立了大范围警戒线，路上交通被改道，铁塔于中午12:15疏散完毕。警报于下午 3:30左右解除，铁塔重新向公众开放。

据《巴黎人报》说，当晚19点半，同一地点又接到新的炸弹威胁电话。结果是虚惊一场：晚上 9 点，埃菲尔铁塔重新开放。

上一次导致埃菲尔铁塔疏散两小时的炸弹恐慌要追溯到2020年9月，当时警方接到一个匿名电话

，一名男子在电话中高喊“真主伟大”（Allah Akbar）并宣称他要“炸毁艾菲尔铁塔上的一切”。

埃菲尔铁塔是法国首都巴黎最具象征意义的纪念标，去年接待了超过580万名游客。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅