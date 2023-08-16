法国百万富翁比邻国多 左派反对党控说坐实马克龙是富人的总统

法国/百万富翁

瑞士联合银行（UBS）的一份报告将法国列为百万富翁最多的国家之一，这在周三引发了左翼领导人的愤怒，他们再次批评马克龙是 "富人总统"。

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根据瑞士银行瑞银周二发布的年度报告《全球财富报告》，2022 年法国有超过 280 万人的财产和金融资产超过 100 万美元。这一数字比去年略有增加，法国今年百万富翁人数增加了 2.5 万。

瑞银报告将法国排在美国（2270 万）和中国大陆（620 万）之后，位列第三，超过日本（270 万）、德国（260 万）和英国（250 万）。该报告称，2000 年法国百万富翁人数为 40 万，到 2027 年，法国百万富翁人数将超过 400 万。

据法新社说，左翼反对派利用这些数据重新启动了对总统马克龙的攻击，马克龙自2017年上台以来一直被指责加剧了贫富不平等。特别是马克龙因在首个任期之初取消财富税而受到批评。

欧洲议会中激进左翼 "法兰西不屈服党"（La France insoumise）领导人马农-奥布里（Manon Aubry）在 X（前推特）上评论道，"法国百万富翁可以对马克龙的税收礼物说声谢谢。"

社会党领袖奥利维耶-福尔（Olivier Faure）则关注报告中的另一个数字：即3890 名法国 "超级富豪"。他们的资产超过 5000 万美元。他谴责道："谁是被掠夺者"，并将这些巨富与 900 万生活在贫困线以下的法国人进行了对比。

绿党的桑德琳-卢梭（Sandrine Rousseau）等人则嘲笑法国是 "税收地狱"，并将矛头指向法国总统的经济和财政政策。"她警告说：“马克龙强加给法国的美国化将继续存在。”

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