法军18000公里外推展"PEGASE 23 "军演

法国/"PEGASE 23 "军演

法国国防部今天报告称，从 2023 年 6 月 25 日至 8 月 3 日，法军320 名飞行员、10 架阵风战机、5 架 A330 MRTT Phénix 和 4 架 A400M Atlas 在印度洋-太平洋地区纵横驰骋，顺利完成"PEGASE 23 "军演。

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法国空军和航天局在距离法国18000多公里的印度洋-太平洋地区完成这次行动部署，法国地区部署的部队及其伙伴关系的合作参与了军演。

继 "PEGASE 2018"、"HEIFARA WAKEA"（2021 年）和 "PEGASE 2022 "之后，"PEGASE 23 "的部署为发展该地区的伙伴关系网络提供了机会。就与我们的盟友和众多国家的合作而言，这是一次内容丰富的任务，特别是在联合空中演习领域。

据法国国防部报告，6月25日，19架飞机从伊斯特尔（Istres）空军基地125起飞，执行PEGASE 23任务。10架阵风、5架A330 MRTT Phénix和4架A400M Atlas飞机在阿联酋法国部队（FFEAU）停留后开始部署。随后，部署一分为二，在不到 30 小时的时间内同时抵达新加坡和马来西亚。PEGASE 23 任务在规定时间内完成了预测目标，到达了距离法国 11000 公里的这一地区。

任务的第一阶段表明，法国有能力通过快速干预确保其在印度洋-太平洋地区的主权和领土保护。

法国国防部说，6 月 28 日，在离开法国 72 小时后，"PEGASE 23 "降落在距离出发地 18 000 公里的关岛，执行第二阶段任务。在为期四周的时间里，飞行员们将参加美国的一次大型演习，汇集来自该地区和许多盟国的合作伙伴：澳大利亚、加拿大、美国、新西兰和英国。

演习的目的有三：分享专业知识，加强互操作性，为法国部队的行动做好准备。与此同时，一架 A330 MRTT Phénix 和一架 A400M Atlas 被部署到驻扎在新喀里多尼亚（FANC）和法属波利尼西亚（FAPF）的武装部队。

在关岛的美军安德森基地，法国战斗机机组人员与为此部署的美军 F-35 战斗机一起参加各种训练。飞行员和战斗导航员正在练习目视战斗、穿透敌方领土和区域防御，以加强空对空探测、识别、分类和交战程序。

A330 MRTT Phénix 的机组人员与其他加油机进行巡逻飞行，以加强他们的操作技能。

最后，A400M Atlas 的机组人员练习巡逻飞行、投放包裹和海上搜救（SAMAR - 空中-海上救援）。这次演习是在实际条件下进行的，一架 A400M 成功地参加了关岛附近的救援任务。

PEGASE 23 的第三阶段也是最后一个阶段于 2023 年 7 月 24 日开始。部署再次分开，到达三个不同的地理点：

在新喀里多尼亚，两架 "阵风 "战斗机在一架 MRTT 的陪同下，在共和国总统访问努美阿期间向其展示了 PEGASE 23 系统。飞机随后飞往印度尼西亚和阿拉伯联合酋长国，于 8 月 2 日在法国降落。

在印度尼西亚，一支小分队停留到 7 月 28 日，然后飞往吉布提，7 月 30 日飞往法国。

7 月 24 日至 26 日飞往韩国，然后飞往日本，直至 7 月 29 日，最后一个分队也飞往印度尼西亚，然后在卡塔尔完成了 PEGASE 23 的最后一段任务。

在印度尼西亚，法国一支分遣队在那里停留到 7 月 28 日，然后于 7 月 30 日前往吉布提。

7 月 24 日至 26 日前往韩国，7 月 29 日前往日本，最后一支分遣队前往印度尼西亚，在卡塔尔完成 PEGASE 23 任务的最后一站。

法国国防部称，通过演习、联合飞行、静态展示、访问当局和圆桌讨论，这些沟通有助于巩固与各东道国的伙伴关系和部队间的互操作性。法国参演部队后于 8 月 3 日返回法国。

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