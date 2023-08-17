法国/萨科齐/乌克兰

法国前总统尼古拉-萨科齐今天在《费加罗报》上呼吁建立一个 "中立 "的乌克兰，通过全民公决来决定是否批准俄罗斯对克里米亚的吞并。法国绿党领袖、国会议员朱利安-巴尤（Julien Bayou）谴责说，这是一个 "可怕的错误"，"必定被视为是俄罗斯的影响"。萨科齐被指控与前总理菲永一样被俄罗斯收买。

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法国绿党领袖，国会议员朱利安-巴尤（Julien Bayou）回应萨科齐的说法称，这犹如"月球"上的话，并"令人震惊"。

这位前总统在其回忆录新卷出版前接受了范围广泛的采访，但这让巴尤目瞪口呆，他今天在LCI节目中说："一位前总统不应该这样说话"。

巴尤指控说，但 "当我们知道萨科齐被俄罗斯人收买了时，我们会更了解他"。巴尤还说，他多次警告提到萨科齐与一家俄罗斯保险公司之间的联系，自2021年以来，该俄罗斯公司一直是法国国家金融检察官办公室调查的对象，原因是可能存在 "影响力兜售 "和 "洗钱犯罪或违法行为"。

据巴尤坚持认为，法国前总统萨科齐"违背了法国在吞并克里米亚问题上的立场"，"对俄罗斯和普京被指控的战争罪行置之不理"，犯下了"可怕的错误"。

据巴尤认为，萨科齐"不应再被视为共和国前总统，而应被视为受俄罗斯影响的人"，就像他的前总理菲永一样，菲永受雇于俄罗斯能源巨头。

法新社说，法国绿党议员还提到了莫斯科与法国极右的玛丽娜-勒庞之间的关系。

该议员指玛丽娜-勒庞从一家俄罗斯银行获得贷款，他并谴责俄罗斯对我们的民主是毒药。

萨科齐这位前总统的言论也引起了他自己的前助手杰罗姆-波洛（Jerôme Poirot）的反驳，波洛曾是萨科齐在财政部的顾问，后来担任萨科齐在爱丽舍宫的情报协调员助理，他两次在LCI上批评萨科齐的言论 "可耻"。据他指出，萨科齐在 2008 年反对乌克兰和格鲁吉亚加入北约的干预并没有阻止俄罗斯在几个月后入侵这格鲁吉亚个高加索国家。

据波洛继续问道：“萨科齐前总统的红线是什么？他对法国安全的看法是什么样？（......）仅仅是为了满足普京的愿望吗？”

据波洛批评称，至于"从俄罗斯利益集团收到的钱"，不仅300万欧元来自于他与俄罗斯保险公司的合同，但也有30万欧元被用于2018年底的一次政治会议。据波洛称，"这些都与一位共和国前总统不相称"。

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