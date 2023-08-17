萨科齐出书：谆谆教导马克龙？

法国/萨科齐/马克龙

法国前总统萨科齐再出书，尽管这本书尚未出版，但已经引起了人们的热议。萨科齐的第三本书《战斗的时代》（Le temps des combats），书中记述了他从2009年到2011年任期结束时的情况，也没有忘记对现总统马克龙谆谆教导与”开销“。

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据本台今天报道称，法国前总统萨科齐（Nicolas Sarkozy）在新书中教训马克龙。

该书计划于下周8 月 22 日出版。这位前总统在接受《费加罗报》的长篇采访时已经透露了书中的内容，在采访中，这位爱丽舍宫的前主人并没有放过马克龙。比如，关于 2023 年初夏震惊法国的骚乱，萨科齐在他的书中对马克龙进行了反驳，称"没有人会对骚乱发生感到惊讶"。

萨科齐从未如此批评他在上届总统选举中支持的人。萨科齐批评说，"马克龙认为自己是时间的主人，但这不是我的观点。"他警告说："时间不属于我们。

首先在乌克兰议题上萨科齐也有话说。萨科齐形容泽连斯基总统加入欧盟的承诺是 "谬论"。然后是阿尔及利亚议题。这位前总统严厉警告说：”我们不要试图在两国之间建立人为的友谊。“

另一方面，萨科齐却对雄心勃勃的前共和党 LR 成员热拉尔-达尔马宁（Gérald Darmanin）则赞誉有加，他认为马克龙 "尽可能好地处理了暴力事件"。

据 BFMTV 报道称，这位前总统在他的书中更进一步写道："他是最有前途的四十多岁年轻人之一"。

在问及内政部长能否迈出最终一步，即成为共和国总统之前？他回答说："我希望如此。因为他具有显而易见的素质"。评论指这是对达尔马宁的有力支持，也是对他的前政治家族即共和党的新侮辱。

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